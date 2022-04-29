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Из-за санкций IDS Borjomi временно приостанавливает производство

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- Алина Мамаева
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Из-за санкций IDS Borjomi временно приостанавливает производство.

По данным компании, "IDS Borjomi Georgia находится в сложной ситуации с момента начала боевых действий в Украине".

Указывается, что непростая ситуация на основных рынках сбыта продукции компании усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось.

В связи с изложенным компания вынуждена с 29 апреля производственный процесс на обоих разливочных заводах "Боржоми " временно приостанавливает.

"Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится, и у нас будет возможность возобновить работу", - говорится в заявлении IDS Borjomi Georgia.

Российская "Альфа-групп" владеет 60 процентами контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Основатель Alpha Group Майкл Фридман попал в список олигархов, попавших под санкции.


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URL: https://www.vb.kg/417510
Теги:
Грузия, Россия, санкции, производство, военная операция в Украине
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