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Новосибирскими учеными создана технология цифрового клонирования человека

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- Канат Кожоев
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Ученые Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики в Новосибирске (СибГУТИ) разработали технологию создания "цифровых клонов", которые будут аватарами людей в метавселенной (цифровой дополненной реальности) и смогут через роботов помогать людям в реальном мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из разработчиков, сотрудника СибГУТИ Юрия Шыырапа.

"Сама метавселенная - тот же интернет, но более высокий уровень. Сейчас мы заходим на сайты, смотрим и читаем странички, а в метавселенной заводим все это в трехмерное пространство, в города, в здания. Это параллельный оцифрованный мир. Чтобы взаимодействовать с ним, мы должны иметь тело, нам нужен аватар, но аватар в примитивном исполнении сейчас - это кукла, игрушка, образ, в теле которого мы перемещаемся в метавселенной. У нас же будет копия человека, которая обладает интеллектом человека и находится в режиме синхронизации с реальным человеком", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отличие от аналогов, которые сейчас разрабатывает Meta, аватар-клон будет внешне выглядеть идентично своему хозяину, для этого созданы максимально простые, но эффективные технологии 3D-моделирования по фотографиям. Также в течение нескольких лет при помощи нейросетей клон будет обучаться у своего хозяина в режиме реального времени, чтобы стать его точной копией и выполнять рутинную работу в цифровом мире с разрешения, но без присутствия хозяина.

Кроме того, технология позволит загружать клона в роботов, воплощать аватары из метавселенной в реальном мире. Таким образом можно будет создавать роботов, которые будут готовить и заниматься уборкой, помогать в выполнении рабочих задач или, к примеру, ухаживать за родственниками во время болезни. Также технология позволит создавать цифровые, но наиболее человечные копии известных исторических личностей.

В настоящее время технология проходит стадию патентования. В течение двух лет ученые СибГУТИ планируют создать первых "цифровых клонов", а еще через полгода - первых роботов для них. Также в вузе началась работа по созданию инфраструктуры для российской метавселенной.


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URL: https://www.vb.kg/417511
Теги:
мировые новости
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