"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Три маленьких красавицы

В хорошие руки отдают очаровательных котят. Перед вами три маленькие красавицы. Котята здоровы, от блох и глистов обработаны, к лоточку приучены. Уже кушают сами. Стерилизацию в возрасте шести месяцев возьмут на себя люди, которые в данный момент заботятся о пушистиках. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(551)877-759, 0(709)784-537.

Дружелюбная Лайка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом для молодой собачки, которую зовут Лайка. Лайка здоровая, привитая и стерилизованная собака. Сейчас ей десять месяцев. Росла и воспитывалась Лайка в семье американских друзей фонда. Собачка очень дружелюбная. Если у вас в доме уже живет собака или кошка, не беспокойтесь, Лайка наверняка станет им хорошей подругой. Кстати, лает наша подопечная только по делу. Человек, которому приглянулась эта кандидатка на усыновление, может звонить по следующему номеру телефона: 0(709)784-537.

Кому щеночков?

Обратите внимание на щеночков на фото ниже. Это девочки. Собачкам два месяца. Все очень активные. Малышка светлого окраса самая смелая. Щенки здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов, привиты от инфекционных заболеваний. Стерилизацию щеночков в возрасте семи месяцев берет на себя фонд. Наши малышки уже умеют охранять двор - научились у взрослых собак. Будущим хозяевам щеночков привезут домой. Обращайтесь по телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".