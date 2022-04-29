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В литературе мужских персонажей в четыре раза больше, чем женских

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- Алина Мамаева
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Американские ученые с помощью нейросетей проанализировали тексты трех тысяч книг разных жанров на английском языке и пришли к выводу, что в мировой литературе мужские персонажи встречаются в четыре раза чаще женских. Об этом пишет Phys.org.

Среди главных героев также больше персонажей мужского пола. Отдельно ученые отметили, что в произведениях, написанными женщинами, гендерный баланс соблюдается лучше.

"Гендерные предубеждения вполне реальны, их присутствие в литературе оказывает подсознательное влияние на людей, читающих книги", - считает ведущий автор исследования Маянк Кеджривал.

Он добавил, что существует и разница в описании гендерно-специфических персонажей. С женщинами связаны такие определения как "слабая", "милая", "красивая" и иногда "глупая". Для характеристики мужчин используются слова "лидерство", "власть", "сила" и "политика".


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URL: https://www.vb.kg/417513
Теги:
книги, литература, мировые новости
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