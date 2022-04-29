Китай запустил ракету в космос с воздушного шара

В провинции Цинхай впервые в мире запустили ракету с большого гелиевого шара в ближний космос. Она поднялась на 25-40 километров. Ракета может нести грузы или собирать данные. Совершить посадку ей поможет парашют. Такая технология запуска в разы дешевле традиционной, так как не используется дорогое топливо, сообщает Институт физики атмосферы при Китайской академии наук.

Аэростат был сделан из тонкого пластика и наполнен небольшим количеством гелия. Шар увеличивался в размерах, пока не достиг необходимой высоты. Конструкцию вместе с Институтом физики атмосферы создала компания Xingjian Tianhang Space Technology, уточняет SCMP.

Новую технологию запуска могут начать активно применять в ближайшее время, так как она экономичнее других способов изучения ближнего космоса.