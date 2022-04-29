Юные бишкекчане заняли призовые места на международном форуме

В Иссык-Кульской области прошел международный молодежный форум исследовательских и изобретательских проектов "Мы – интеллектуалы XXI века". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, целью конкурса было способствование повышению качества образования и научно-технического творчества, развитию проектной, исследовательской и изобретательской деятельности, а также практическому участию молодежи в решении в жизнь для будущей инженерной элиты Кыргызстана.

В форуме участвовали талантливые ребята со всех регионов Кыргызстана, студенты высших учебных заведений: представители КГТУ им. И. Раззакова, КРСУ им. Б. Ельцина, КГУСТА им. Н. Исанова, Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова, ОшГУ, ОшТУ, ЖАГУ.

На конкурс были представлены исследовательские научно-технические и изобретательские проекты по различным номинациям, также прошел астрономический турнир.

В этом году на Международном молодежном форуме конкуренцию кыргызстанским ребятам составили юные техники и изобретатели из Казахстана, Украины, России и Узбекистана.

Победители и призеры были награждены дипломами I, II и III степени и ценными призами.