В Альпах обнаружили останки крупнейших ихтиозавров

Палеонтологи описали останки трех гигантских ихтиозавров, найденные в швейцарских Альпах. Длина двух из них составляла 15 и 21 метр, последний, вероятно, мог соперничать в размерах с крупнейшим на сегодня видом ихтиозавров. Другой экземпляр был представлен самым большим из известных зубов ихтиозавра. Кроме того, находка предоставила ученым новую информацию об эволюции, ареале и повадках этих хищников. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Международная команда ученых описала останки трех ихтиозавров, найденные в швейцарских Альпах. Среди них оказался зуб длиной 15 сантиметров, который стал крупнейшим описанным зубом ихтиозавра. Останки другого скелета включали самый большой в Европе и второй по величине в мире туловищный позвонок.

На сегодня известно всего три группы животных, вес которых превышал 20 тонн: динозавры зауроподы, киты и ихтиозавры. Масса последних достигала 80 тонн. Впервые они появились в Мировом океане, окружающем суперконтинент Пангею, около 250 миллионов лет назад. Наибольшего разнообразия группа достигала в среднем триасе (237-247 миллионов лет назад), но некоторые виды дожили до мелового периода (66-145 миллионов лет назад). Окаменелости этих рептилий ученые находят по всему миру, однако большинство видов ихтиозавров не были гигантскими. Останки наиболее крупных палеонтологи встречали в Северной Америке, Гималаях и Новой Каледонии, и новое открытие расширило их ареал.