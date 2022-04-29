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Садыру Жапарову представили проект реконструкции комплекса "Манас айылы"

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, ознакомился с проектом по реконструкции этнографического комплекса "Манас айылы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в одном из интервью Глава государства отметил, что в ближайшее время будет произведена реконструкция комплекса, так как его нынешнее состояние находится в ужасном упадке.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сейчас стоит задача воссоздать комплекс, чтобы он соответствовал своему названию и жители, а также гости столицы могли проводить время в нем с удовольствием.

Президент, обращаясь к архитекторам, указал на необходимость всесторонне продуманного подхода к проектированию этих работ.

Отмечено, что проект предусматривает реконструкцию и расширение комплекса "Манас айылы" с 3 га до 8 га земли. Планируется возвести 3-этажную юрту, в которой будут размещены залы для проведения различных собраний, курултаев и др. Также на территории комплекса планируется разместить театр "Манас" и музей Манаса.

Кроме того, одна из задумок проекта предполагает, что гости комплекса смогут проводить этнокультурные мероприятия, согласно национальным традициям, обрядам.

Президент Садыр Жапаров, с удовлетворением оценив презентацию, поручил в оперативном порядке начать строительные работы. Кроме того, соответствующим государственным органам даны поручения по качественному строительству комплекса в соответствии со стандартами и создать больше удобств для посетителей.


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URL: https://www.vb.kg/417535
Теги:
Манас, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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