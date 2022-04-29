Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Военные стран СНГ подтвердили важность увековечивания памяти погибших

187  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военные Кыргызстана приняли участие в первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", проходившей в Москве.

Конференция проведена в соответствии с планом работы Совета министров обороны государств-участников СНГ прошло заседание Военно-мемориального комитета.

В работе конференции приняли участие представители Министерств обороны Белоруссии, Армении, Казахстана,Таджикистана, Узбекистана, России. Кыргызстан представлял начальник Главного управления идеологической и воспитательной работы МО КР, полковник Мирбек Казымбеков.

Участники конференции отметили важность и актуальность взаимодействия оборонных ведомств в военно-мемориальной деятельности, использование опыта сотрудничества в масштабе СНГ, а также совместная работа по реализации межгосударственного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств –участников СНГ в ВОВ 1941-45 годов.

Все согласились что опыт военно-мемориальной деятельности в ходе подготовки к 75-летию Победы в ВОВ 1941-45 годах можно использовать при подготовке к 80-летию крупнейших сражений ВОВ и предложениях по их совместному проведению в ходе подготовки к юбилею Победы.

Представители всех стран понимают насколько важно сегодня усиление военно-мемориальной работы для военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодежи государств-участников СНГ.

Также были обсуждены темы совместной поисковой работы по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков погибших в ВОВ на территории государств СНГ, о нужности взаимодействия военных ведомств по обмену информацией ,архивными документами и использованию баз данных, и координации совместных усилий при проведении поисковых мероприятий.

По итогам работы конференции было решено активнее работать над повышением роли военно-мемориальной работы с привлечением военнослужащих и молодежи допризывного возраста к участию в совместных мероприятиях, проводимых в формате Совета министров обороны СНГ.

Будет продолжено информировать военнослужащих вооруженных сил "Об электронной базе архивных документов периода ВОВ, размещенный на портале "Память народа", и по подготовке материалов об участниках ВОВ для размещения их в мультимедийной галерее "Дорога памяти".

Было подчеркнуто, что одним из приоритетов военного сотрудничества между военнослужащими государств участников СНГ остается укрепление дружбы и взаимопонимания на основе сохранения общего духовного наследия и исторической памяти о совместной борьбе с фашизмом и сохранения героического прошлого народов СНГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417536
Теги:
ВОВ, СНГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  