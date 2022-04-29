Военные стран СНГ подтвердили важность увековечивания памяти погибших

Военные Кыргызстана приняли участие в первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", проходившей в Москве.

Конференция проведена в соответствии с планом работы Совета министров обороны государств-участников СНГ прошло заседание Военно-мемориального комитета.

В работе конференции приняли участие представители Министерств обороны Белоруссии, Армении, Казахстана,Таджикистана, Узбекистана, России. Кыргызстан представлял начальник Главного управления идеологической и воспитательной работы МО КР, полковник Мирбек Казымбеков.

Участники конференции отметили важность и актуальность взаимодействия оборонных ведомств в военно-мемориальной деятельности, использование опыта сотрудничества в масштабе СНГ, а также совместная работа по реализации межгосударственного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств –участников СНГ в ВОВ 1941-45 годов.

Все согласились что опыт военно-мемориальной деятельности в ходе подготовки к 75-летию Победы в ВОВ 1941-45 годах можно использовать при подготовке к 80-летию крупнейших сражений ВОВ и предложениях по их совместному проведению в ходе подготовки к юбилею Победы.

Представители всех стран понимают насколько важно сегодня усиление военно-мемориальной работы для военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодежи государств-участников СНГ.

Также были обсуждены темы совместной поисковой работы по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков погибших в ВОВ на территории государств СНГ, о нужности взаимодействия военных ведомств по обмену информацией ,архивными документами и использованию баз данных, и координации совместных усилий при проведении поисковых мероприятий.

По итогам работы конференции было решено активнее работать над повышением роли военно-мемориальной работы с привлечением военнослужащих и молодежи допризывного возраста к участию в совместных мероприятиях, проводимых в формате Совета министров обороны СНГ.

Будет продолжено информировать военнослужащих вооруженных сил "Об электронной базе архивных документов периода ВОВ, размещенный на портале "Память народа", и по подготовке материалов об участниках ВОВ для размещения их в мультимедийной галерее "Дорога памяти".

Было подчеркнуто, что одним из приоритетов военного сотрудничества между военнослужащими государств участников СНГ остается укрепление дружбы и взаимопонимания на основе сохранения общего духовного наследия и исторической памяти о совместной борьбе с фашизмом и сохранения героического прошлого народов СНГ.