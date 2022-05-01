Суды Кыргызстана обязаны разъяснять гражданам право на медиацию

В Бишкеке состоялся тренинг для судей местных судов "Основы медиации. Роль в судебной процессе", который прошел в Высшей школе правосудия при Верховном суде КР при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной организацией по праву развития (IDLO) в рамках проекта по развитию коммерческой медиации в КР.

Цель тренинга дать комплексные знания о медиации: научить определять критерии медиабельных ситуаций, изучить процессуальные правила по оформлению передачи спора на медиацию, закрепление результатов медиации.

Напомним, что Закон о медиации в Кыргызстане вступил в силу в 2019 году. Но к сожалению, пока медиация не стала распространенной практикой, о медиации слишком мало знают, хотя наше общество на фоне сложных событий и многогранных общественных, семейных отношений нуждается в "научении решать конфликты вне судов, мирным путем.

Напомним, что согласно закону, медиация проводится на основе принципов добровольности, сотрудничества и равноправия сторон медиации, нейтральности и конфиденциальности. Направление сторон на информационную встречу не нарушает принцип добровольности, так как во время встречи медиатор дает максимально полную информацию о процедуре медиации, а стороны самостоятельно решают выбрать медиацию или суд.

Ведущий эксперт Центра медиации Уральского государственного юридического университета, медиатор, Галина Шереметова говорит, что "практическое применение медиации набирает обороты там, где активно работают суды." Судья Свердловского района Галина Шин уверена, что "развитие медиации позволит снизить нагрузку на суды."

Многие сомневаются что медиация может помочь решить конфликт. Но одним из аргументо может служить тот факт, что при разрешении конфликтной ситуации судьи ограничены нормами права, в то время как медиатор может проявлять гибкость. И этоуже увеличивает "решаемость" споров.

"В моей судебной практике был семейный спор по разделу наследства между отцом и дочерью. Мы направили их на информационную встречу с медиатором. Через определенное время стороны смогли не только разрешить имущественный спор, но и восстановить добрые, родственные отношения. Невербальное поведение сторон позволило медиатору понять, что и отец, и дочь оказались под сильным влиянием других лиц. Медиатор вовлек в процедуру медиации родственников, и они сообща смогли разрешить вопрос с наследством, но самое главное - восстановить хорошие родственные связи",- сообщил Шин.

Один из ключевых вопросов для судей, к какому медиатору направлять стороны? Согласно данным Общереспубликанского реестра медиаторов на сайте www.mediator.kg членами Республиканского сообщества медиаторов (РСМ) является более 400 медиаторов.

При этом, есть немало медиаторов, которые работают, не являясь членами РСМ. Судьи отмечают нехватку медиаторов в регионах.

"Думаю все проблемы, которые сейчас есть, будут преодолеваться по мере практической работы. Активное направление сторон на медиативную встречу будет способствовать развитию медиации, повышению профессионализма медиаторов за счет наработки практического опыта",- считает Шин.

Директор IDLO в КР Дильбара Максимбекова говорит, что программа ЕБРР и IDLO будет оказывать всестороннюю поддержку в обучении судей и медиаторов с целью улучшения правовой среды в Кыргызстане.

"Успешное разрешение коммерческих споров является залогом инвестиционной привлекательности страны", - считает Максимбекова.