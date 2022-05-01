Хор Турецкого приглашает бишкекчан спеть вместе на площади у ЦУМа

Сегодня в Бишкеке состоится концерт Хора Турецкого и арт-группы "Soprano". Концерт пройдет в рамках международной акции"UnitySongs" ("Песни единства"). Это уникальная музыкальная акция, которая объединила весь мир. Проект"UnitySongs" неоднократно называли музыкальным посольством, песнями, которые объединяют несколько поколений разных национальностей.

За пять лет эти песни прозвучали в 25 странах мира на самых престижных площадках.

Приглашаем всех жителей Бишкека и гостей столицы встретить праздник 1 мая вместе с Хором Турецкого и арт-группой "Soprano". Концерт пройдет на площади у ЦУМ "Айчурек" в 19:30 часов.

Вход свободный.