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Как поступить в военный институт в Кыргызской Республике или за рубежом?

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- Светлана Лаптева
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Как поступить в военный институт в Кыргызской Республике или за рубежом? Такие вопросы часто задают журналистам. В этой связи мы попросили уточнения в Министерство обороны Кыргызской Республики:

И нам подсказали, что анкету для поступления можно найти на сайте Министерства обороны Кыргызской Республики.

"Условия поступления в зарубежные военные учебные заведения определены Положением о порядке прохождения конкурсного отбора для обучения в зарубежных военных учебных заведениях, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 2011 года № 347.

В настоящее время подготовка офицерских кадров осуществляется следующих в военных учебных заведениях зарубежных стран:

– Российская Федерация;

– Республика Казахстан;

– Азербайджанская Республика;

– Турецкая Республика.

В качестве кандидатов для поступления в зарубежные военные учебные заведения курсантами рассматриваются граждане (мужского пола) Кыргызской Республики, окончившие образовательные учреждения среднего общего или среднего профессионального образования, принявшие на себя установленные законодательством Кыргызской Республики ограничения в правах, обусловленные военной службой*, из числа:

- граждан, не проходивших военную службу - в возрасте от 17 до 21 года к началу предстоящего учебного года;

- граждан, прошедших военную службу - в возрасте до 24 лет к началу предстоящего учебного года;

- военнослужащих, проходящих военную службу - в возрасте до 24 лет (прослужившие не менее пяти месяцев) к началу предстоящего учебного года.

Возраст определяется на момент поступления в зарубежные военные учебные заведение (до 1 сентября поступающего года).

Главным условием при поступлении является успешное прохождение ОРТ, набранное кандидатами количество баллов должно соответствовать пороговому баллу, установленному Министерством образования и науки КР для всех поступающих в военно-учебные заведения, а также дополнительных испытаний, проводимых непосредственно Министерством обороны КР.

Военнослужащие срочной и контрактной служб, поступающие в зарубежные военно-учебные заведения, допускаются к конкурсному отбору без предоставления результатов ОРТ.

КАК ПОСТУПИТЬ В ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЕННЫЕ ВУЗЫ, КУДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ?

Кандидаты, изъявившие желание поступить в зарубежные военные учебные заведения должны пройти онлайн регистрацию в разделе "Анкета для, поступающего в зарубежные военные учебные заведения" (важно: выбрать один ВУЗ и одну специальность) . После заполнения анкетного листа, кандидатам необходимо распечатать анкетный лист, для предъявления в военные комиссариаты по месту жительства (гражданским лицам)/воинскую часть (военнослужащим)/ начальнику КНВЛ (выпускникам КНВЛ), в целях отбора и оформления личных дел кандидатов. Без предъявления анкетного листа оформление личных дел не производится.

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами, а из числа военнослужащих - командирами воинских соединений, частей и начальниками учреждений.

Военнослужащие, желающие поступить в зарубежные военные учебные заведения, до 30 апреля года поступления предъявляют анкетный лист и подают рапорт по команде на имя командира воинской части.

Выпускники КНВЛ до 30 апреля года поступления предъявляют анкетный лист и подают заявление начальнику военного лицея.

Граждане КР, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить, предъявляют анкетный лист и подают заявление в военный комиссариат района по месту жительства до 30 апреля года поступления.

Списки предварительно отобранных кандидатов из числа военнослужащих и граждан, прошедших и не проходивших военную службу, утвержденные командиром войсковой части или военным комиссаром, и их личные дела, высылаются в управление военного образования и науки МО КР до 25 мая года поступления.

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами, а из числа военнослужащих – командирами воинских соединений, частей и начальниками учреждений".


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URL: https://www.vb.kg/417563
Теги:
вуз, Кыргызстан, Министерство обороны
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