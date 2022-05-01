Как поступить в военный институт в Кыргызской Республике или за рубежом? Такие вопросы часто задают журналистам. В этой связи мы попросили уточнения в Министерство обороны Кыргызской Республики:
И нам подсказали, что анкету для поступления можно найти на сайте Министерства обороны Кыргызской Республики.
"Условия поступления в зарубежные военные учебные заведения определены Положением о порядке прохождения конкурсного отбора для обучения в зарубежных военных учебных заведениях, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 2011 года № 347.
В настоящее время подготовка офицерских кадров осуществляется следующих в военных учебных заведениях зарубежных стран:
– Российская Федерация;
– Республика Казахстан;
– Азербайджанская Республика;
– Турецкая Республика.
В качестве кандидатов для поступления в зарубежные военные учебные заведения курсантами рассматриваются граждане (мужского пола) Кыргызской Республики, окончившие образовательные учреждения среднего общего или среднего профессионального образования, принявшие на себя установленные законодательством Кыргызской Республики ограничения в правах, обусловленные военной службой*, из числа:
- граждан, не проходивших военную службу - в возрасте от 17 до 21 года к началу предстоящего учебного года;
- граждан, прошедших военную службу - в возрасте до 24 лет к началу предстоящего учебного года;
- военнослужащих, проходящих военную службу - в возрасте до 24 лет (прослужившие не менее пяти месяцев) к началу предстоящего учебного года.
Возраст определяется на момент поступления в зарубежные военные учебные заведение (до 1 сентября поступающего года).
Главным условием при поступлении является успешное прохождение ОРТ, набранное кандидатами количество баллов должно соответствовать пороговому баллу, установленному Министерством образования и науки КР для всех поступающих в военно-учебные заведения, а также дополнительных испытаний, проводимых непосредственно Министерством обороны КР.
Военнослужащие срочной и контрактной служб, поступающие в зарубежные военно-учебные заведения, допускаются к конкурсному отбору без предоставления результатов ОРТ.
КАК ПОСТУПИТЬ В ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЕННЫЕ ВУЗЫ, КУДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ?
Кандидаты, изъявившие желание поступить в зарубежные военные учебные заведения должны пройти онлайн регистрацию в разделе "Анкета для, поступающего в зарубежные военные учебные заведения" (важно: выбрать один ВУЗ и одну специальность) . После заполнения анкетного листа, кандидатам необходимо распечатать анкетный лист, для предъявления в военные комиссариаты по месту жительства (гражданским лицам)/воинскую часть (военнослужащим)/ начальнику КНВЛ (выпускникам КНВЛ), в целях отбора и оформления личных дел кандидатов. Без предъявления анкетного листа оформление личных дел не производится.
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами, а из числа военнослужащих - командирами воинских соединений, частей и начальниками учреждений.
Военнослужащие, желающие поступить в зарубежные военные учебные заведения, до 30 апреля года поступления предъявляют анкетный лист и подают рапорт по команде на имя командира воинской части.
Выпускники КНВЛ до 30 апреля года поступления предъявляют анкетный лист и подают заявление начальнику военного лицея.
Граждане КР, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить, предъявляют анкетный лист и подают заявление в военный комиссариат района по месту жительства до 30 апреля года поступления.
Списки предварительно отобранных кандидатов из числа военнослужащих и граждан, прошедших и не проходивших военную службу, утвержденные командиром войсковой части или военным комиссаром, и их личные дела, высылаются в управление военного образования и науки МО КР до 25 мая года поступления.
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами, а из числа военнослужащих – командирами воинских соединений, частей и начальниками учреждений".