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В Бишкеке ученик 8 класса подозревается в избиении школьницы

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По факту избиения школьницы в Бишкеке в пресс-службе УВД Ленинского района пояснили, что в настоящий момент ведутся следственные мероприятия по установлению причин, мотивов и истины дела, а также назначены необходимые судебно-правовые экспертизы, по результатам которых будет дана соответствующая юридическая оценка действиям подозреваемого несовершеннолетнего лица.

При этом, в интересах следствия и прав несовершеннолетних лиц, не может быть предоставлена детальная информация, которая может оказаться преждевременной

"27 апреля 2022 года примерно в 16:00 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что без вести пропала несовершеннолетняя Б.Э. 2012 года рождения.

На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека, где по приезду были получены первичные данные, что 27 апреля 2022 года примерно в 11:40 часов несовершеннолетняя Б.Э. 2012 года рождения вышла со школы по улице Восточная и не вернулась домой.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Ленинского района Бишкека и назначены соответствующие экспертизы.

В этот же день примерно в 17:40 часов инспекторами по делам детей УВД Ленинского района девочка была найдена позади школы с телесными повреждениями. Бригадой скорой помощи она была доставлена в городскую 3-детскую больницу.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, инспекторами по делам детей УВД Ленинского района был установлен и доставлен в отдел милиции ученик 8 класса П.А. 2008 года рождения для дальнейшего разбирательства дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 280 (Хулиганство) УК КР.

По полученным предварительным данным, П.А. знаком с потерпевший и её семьёй. Причины и мотивы будут установлены в рамках всестороннего и объективного расследования. По результатам судебных экспертиз и комплекса следственных мероприятий будет дана окончательная юридическая оценка.

Указанное уголовное дело находится на личном контроле руководства УВД Ленинского района и ГУВД Бишкека".


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URL: https://www.vb.kg/417567
Теги:
избиение, Ленинский район, Бишкек, УВД
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