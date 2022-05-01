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Президент Узбекистана помиловал 65 человек по случаю праздника Рамазан

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании в честь праздника Рамазан (Рамадан) хайит (Ураза-байрам), который в текущем году отмечается 2 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Указ касается 65 человек, "совершивших преступление по ошибке, глубоко осознавших свою вину и решительно вставших на путь исправления".

"Рамазан - месяц щедрости, доброты и терпимости. Быть добрыми и прощающими в этот праздник – и долг, и обязанность всех нас", – сказал глава государства.

Чиновникам поручено создать все условия для того, чтобы помилованные граждане могли отметить приближающиеся праздники дома.

Президент Узбекистана в канун государственных праздников регулярно издает указы о помиловании. Последнее такое решение - об освобождении 75 осужденных - было принято в марте этого года по случаю Навруза.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/417570
Теги:
заключенные, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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