Токаев назвал языковые патрули провокацией

Имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей в Казахстане - это все провокация, направленная на подрыв национального единства страны. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Inbusiness.kz.

"Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей - это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране", - резюмировал президент.