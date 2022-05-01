Садыр Жапаров: Никто не имеет права запрещать марш "Бессмертный полк"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поделился своим мнением об акции "Бессмертный полк". Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Да будет мир в нашей стране, пусть Всевышний наполнит сердца людей верой и даст им изобилие.

Есть поговорка: "У народа, не знающего своей истории, нет будущего". Поэтому мы не должны забывать нашу историю.

В Великой Отечественной войне участвовали 15 республик, входивших в состав СССР, в том числе и Кыргызстан. На ту войну ушли 365 тысяч наших отцов и дедов. Более 100 тысяч из них не вернулись.

Сейчас в стране проживают миллионы их внуков. Они ежегодно отмечают 9 мая, также проходя пешим маршем в составе "Бессмертного полка". Поэтому никто не имеет права запрещать им данный марш. Что касается меня, то, как и в предыдущие годы, я возложу цветы к Вечному огню и встречусь с ветеранами войны, отдавая дань уважения и памяти героическим деяниям наших предков", - написал Жапаров.