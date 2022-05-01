В ЖК передан законопроект, регулирующий нормы дистанционной работы

"Еще в 2020 году в связи с пандемией и острой необходимостью в регулировании удаленного труда различных категорий сотрудников государственных и других учреждений Международный деловой совет предложил предусмотреть новые нормы в трудовом законодательстве, направленные на регулирование дистанционной работы. Совет на различных уровнях неоднократно просил ускорить рассмотрение законопроекта. В настоящее время, по информации Минтруда, законопроект передан на рассмотрение Жогорку Кенеша", - сказал vb.kg исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Наверное, символично, что накануне Праздника труда – 1 мая - комитет МДС по человеческим ресурсам рассмотрел актуальные вопросы трудового законодательства и предложения по их решению. Поскольку вопросы очень серьезные и касаются в той или иной степени практически каждого кыргызстанца, то для полного и всестороннего их обсуждения на заседание комитета пригласили представителей бизнеса, госорганов и международных организаций.

Как сказал Аскар Сыдыков, МДС как член рабочей группы по инвентаризации законодательства, в том числе трудового, внес ряд предложений и в проект новой редакции Закона КР "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах". В результате проведенной МДС работы была создана межведомственная рабочая группа, которая рассмотрела проекты изменений в нормативных правовых актах. Оба вопроса были одобрены в Минтруде.

Из-за отсутствия баланса прав между работодателями и работниками Международный деловой совет неоднократно на различных площадках поднимал вопрос о пересмотре Трудового кодекса. И в конце концов по результатам встречи бизнес-сообщества с первым заместителем председателя кабинета министров Арзыбеком Кожошевым было принято соответствующее протокольное решение. МДС подготовил предложения по регулированию ряда вопросов и передал в Министерство труда и социального развития.

Реформа трудового законодательства

Начальник управления труда и содействия занятости Министерства труда и социального развития КР Талант Шаршеев представил обзорную информацию о деятельности рабочих групп по инвентаризации и реформе трудового законодательства, ответил на вопросы участников встречи.

Представитель BIS (Бишкекской международной школы) юрист Наргиза Какелова сообщила об изменениях в Закон "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", направленных на установление равных обязательств граждан КР и иностранных граждан в сфере социального страхования. Эта поправка полностью оправдана с точки зрения справедливости для большинства секторов экономики.

Однако, по ее мнению, в сфере образования привлечение иностранных специалистов необходимо, чтобы расширить образовательные перспективы, доступные для граждан Кыргызстана, привлекать иностранных учащихся для обучения в учебных заведениях Кыргызстана, и тем самым поддерживать экономику Кыргызстана. При новых ставках все расходы лягут на работодателя. И в результате этого деятельность образовательных учреждений с иностранными специалистами в преподавательском составе станет нерентабельной.

Участники заседания отметили, что изменения в законодательстве повлияют на деятельность не только образовательных учреждений, но и других организаций, в штате которых работают иностранные специалисты.

Социальное партнерство

Член рабочей подгруппы по инвентаризации трудового законодательства, представитель Международной организации труда (МОТ) Амина Курбанова коснулась темы социального партнерства в Кыргызской Республике, рассказала о деятельности МОТ, о ее конвенциях и миссии.

Особое внимание на заседании было уделено построению диалога между работниками, работодателями и государством. Социальный диалог повышает информированность и обоснованность принятия решений, повышает качество государственной политики, развивает культуру диалога, способствует партнерству и предотвращению конфликтов, прозрачности и демократизации.

"Законодательные инициативы во многих странах не принимаются без участия всех сторон трудовых отношений. В Кыргызстане, кстати, разработано генеральное соглашение между профсоюзами, ассоциациями и государством. И я хотела бы предложить бизнес-сообществу принять участие в обсуждении этого соглашения, а также присоединиться к нему", - сказала VB.KG Амина Курбанова.

Исследования и планы

Председатель комитета, учредитель ОсОО "Эл Груп Консалтинг" Жамиля Иманкулова сообщила, что компания совместно с МДС в настоящее время проводит исследование рынка заработных плат и компенсаций за 2022 год. Жамиля Иманкулова призвала представителей бизнеса принять участие в исследовании, предоставив соответствующую объективную информацию. Данное исследование очень важно, оно проводится для получения полной и достоверной информации о ситуации на рынке труда, уровнях заработных плат специалистов, компенсационных политиках компаний, об основных тенденциях и изменениях в стране в сфере трудового права.

Международный деловой совет и в дальнейшем планирует продолжать работу по совершенствованию трудового законодательства, а также провести обучение HR-специалистов для повышения их квалификации, обмена опытом в сфере HR-менеджмента.

"А в ближайшем будущем, - сказал vb.kg Аскар Сыдыков, - МДС намерен провести турнир переговорщиков".