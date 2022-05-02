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Германия отказалась платить за российский газ рублями

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Германия отказывается платить за российский газ рублями и не планирует делать этого в будущем. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, обратившийся напрямую к президенту России Владимиру Путину.

"Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях", - написал высокопоставленный немецкий чиновник.

Линднер также добавил, что сейчас в Германии предпринимаются максимальные возможные усилия, направленные на обеспечение независимости от России в вопросе поставок энергоносителей.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал отказ от поставок российского газа в Европу. Он дал понять, что Москва вправе ставить своих западных партнеров в неудобное положение, поскольку те отказываются от стратегических отношений с Москвой. При этом все больше стран, по мнению Володина, договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/417578
Теги:
газ, Германия, Россия
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