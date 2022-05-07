Связист – это звучит гордо. Поздравление от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! поздравляет с профессиональным праздником работников всех отраслей связи и телерадиовещания Кыргызстана!

Со дня, когда в 1895 году Попов продемонстрировал миру первый радиоприемник, отрасль ушла далеко вперёд.

К примеру, в 2014 году именно в сети О! кыргызстанцы впервые испытали скоростную технологию интернета 4G LTE, а сегодня уже привычным стало смотреть прямые эфиры ТВ и оплачивать покупки, имея под рукой лишь смартфон.

Абоненты О! получают доступ к самым современным технологиям связи независимо от того, где они живут, а Мобильный оператор О! сегодня лидер по покрытию 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населения.

Работа сети и единой цифровой экосистемы О! возможна в первую очередь благодаря самоотверженному труду связистов. Неважно, зной, метель, буран или слякоть – они строят сеть, мониторят, тестируют, устраняют и упреждают неполадки днём и ночью, налаживают оборудование.

Профессионализм, ответственность, новаторство и неустанный труд наших специалистов и впредь будут приумножать технический потенциал отрасли информационных технологий и связи. Именно от её стабильной и надежной работы зависит не только достойное существование государства, но и качество жизни каждого гражданина.

Всем работникам отрасли желаем здоровья, благополучия и новых успехов в сложной и столь значимой для общества работе!

Мобильный оператор О! – ваш проводник в мир скоростного интернета!