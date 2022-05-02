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Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с праздником

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- Айжан Мамбеталиева
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"От имени Жогорку Кенеша и от себя лично сердечно поздравляю вас со священным праздником Орозо айт! Этот праздник ознаменовывает собой окончание благословенного месяца Рамазан, призывающего человечество к щедрости и терпимости.

Главными заповедями поста наряду с отказом от пищи является духовное очищение и обновление, стремление к самосовершенствованию и свершению благих дел. Особый упор делается на сострадании и милосердии, готовности творить добро и помогать нуждающимся. Взаимопонимание и согласие, примирение враждующих, укрепление дружеских и родственных связей рассматривается как один из главных заветов для каждого человека. Глубокий нравственный смысл этих 30 дней для мусульманской общины очень высок.

Дорогие соотечественники! В этом году священный месяц Рамазан выпал на весну, и в этом есть особый символизм, предвестие добрых начинаний, развития и процветания! Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши молитвы и все благие деяния! Пусть процветает наш Кыргызстан, укрепляется межнациональное и межконфессиональное согласие!

В светлые дни праздника Орозо айта желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме царят мир, радость, тепло и благополучие! Еще раз поздравляю вас со священным праздником Орозо айт!" - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/417582
Теги:
Орозо айт, праздник, Жогорку Кенеш
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