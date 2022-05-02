Когда и как вызывать скорую помощь

Казалось бы, ответ на этот вопрос знаком многим: позвонить по номеру "103". В сегодняшней публикации в нашей рубрике "Хроники скорой помощи" мы расскажем, в каких случаях необходимо вызывать "скорую помощь" и как это сделать правильно.

"Автоавария!". Бригада "скорой" мчится на вызов. Приехав по адресу, ни машин, ни осколков на месте нет. Звоним на номер вызывавшего, чтобы уточнить информацию, и выясняем, что он просто проезжал мимо в общественном транспорте и в окне увидел два столкнувшихся автомобиля. Не выходя из транспорта он позвонил в Службу скорой помощи и вызвал бригаду, поехав дальше.

А ведь в этот момент бригада могла быть нужна на действительно срочном вызове (попытка суицида, серьезная автоавария или автонаезд и т.д.)…

Главный номер для вызова скорой медицинской помощи -103 (вызов с городского и мобильного телефона). Вызов государственной "скорой помощи" бесплатный.

Существует основная информация, которая понадобится диспетчеру при приеме вызова. После того как вам ответил оператор, сообщите информацию о том, что случилось. Ответьте максимально полно на вопросы, которые вам задаст диспетчер Скорой помощи. Это поможет определить, какая бригада вам нужна в настоящий момент или же достаточно консультации врача по телефону. Необходимо также указать номер телефона, с которого звоните, адрес, где находится больной (если больной находится на улице, необходимо указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать: место ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этаж, номер квартиры). Также необходимо назвать фамилию, имя, отчество (если известно); возраст пациента (если известно); если неизвестно, то примерный возраст и представиться, кто вызывает. Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде медиков быстрее приехать к больному или пострадавшему.

Следует указывать пути подъезда к вашему дому, если они затруднены (ремонт дорог к примеру). Если происшествие произошло не в квартире, то следует указать точные ориентиры и пути подъезда. При возможности организовать встречу прибывшей бригады и указать, где и кто бригаду будет встречать. Если вы оказываете помощь человеку на улице, то вызов "скорой помощи" - это немаловажный момент, ведь никто не будет спорить с тем, что шансы на благоприятный исход выше, если медицинская помощь будет оказана как можно раньше.

При оказании помощи на улице вызвать "скорую" можно самостоятельно или привлечь для этого помощника. Если вы крикните в толпу: "Вызовите скорую", то, скорее всего, ее никто не вызовет. Привлекая помощника, нужно указать на него жестом. Назвать его отличительную черту. Поймать его взгляд и понять, что информация воспринята. Например, указывая рукой, сказать: "Мужчина в красных ботинках, вызовите "скорую помощь". Если вы оказываете помощь и сами вызываете "103": используйте громкую связь или беспроводную гарнитуру.

Во время беседы с диспетчером необходимо продолжать оказывать первую помощь. Опять же, при вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию: • место происшествия, что произошло; • число пострадавших и что с ними; • какая помощь оказывается.

После передачи информации диспетчеру нужно дождаться от него ответа о том, что вызов принят и бригада направлена. Прекратить звонок нужно последним. Как пример:

-Здравствуйте! Улица Московская, дом 5. На автобусной остановке лежит без сознания мужчина примерно 55 лет. Дыхание сохранено.

-Вызов принят, встречайте бригаду.

-Спасибо. Жду на месте.

В качестве общего правила "скорую помощь" необходимо вызывать в любой из следующих ситуаций:

бессознательное состояние больного или изменяющийся уровень сознания; проблемы с дыханием (затрудненное дыхание или его отсутствие); непрекращающаяся боли в груди или ощущение давления в груди; отсутствие пульса; сильное кровотечение; сильная боль в животе; рвота с кровью или кровянистые выделения (с мочой, мокротой и т.п.); отравление; судороги, сильная головная боль или невнятная речь; травмы головы, шеи или спины; вероятность перелома костей; внезапно возникшие нарушения движений.

"Скорая помощь" и соответствующая аварийная служба или милиция также вызываются в следующих случаях:

при пожаре или взрыве; утечке ядовитых веществ; оборванных высоковольтных электрических проводах; авариях на производстве; дорожно-транспортных происшествиях; наличии огнестрельной или ножевой раны.

К сожалению, часто вызывают врачей "скорой помощи" без необходимости. Вызывая бригаду, следует понимать и четко осознавать, что "скорая помощь" занимается экстренным, неотложным состоянием. Не нужно ее вызывать, когда можно обратиться к врачам в поликлинику по месту жительства для назначения лечения.

Кстати, каждый день на смену выходит 39 бригад, которые выезжают по адресам Бишкека и в жилмассивы. В специальных бригадах работают в среднем четыре человека, иногда три (водитель, врач, один или два фельдшера). На линейных бригадах (это бригады для менее серьезных поводов для вызова, таких как высокое давление, головная боль, температура и т.д.) работают по два-три человека (водитель, врач и фельдшер).