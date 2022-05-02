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Международные резервы КР покрывают до 32% общего внешнего долга

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Высокое покрытие внешнего долга международными резервами в государствах - членах Евразийского экономического союза обеспечено только в России - 131%. Об этом информирует ЕЭК.

В других государствах-членах этот показатель составлял от 20%, в Беларуси до 32,3% в Кыргызстане.

За рассматриваемый период отношение внешнего долга к международным резервам повысилось во всех станах ЕАЭС, кроме Казахстана, где оно снизилось на 0,9 процентных пункта.

В КР покрытие выросло на с 31,2% до 32,3%, обеспечив республике второй самый высокий показатель обеспеченности внешнего долга в союзе.

Источник: Акчабар


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