Рамадан и красота различных обрядов в странах мира

Разнообразие традиций и обрядов в разных мусульманских странах, привносит особую красоту в духовную и таинственную атмосферу этого месяца, и люди во всех уголках мира в месяц Бога с помощью их языка, обычаев, традиций и убеждений обращаются к богу, и становятся его гостями.

Мусульмане в разных уголках мира проводят множество разнообразных традиций, чтобы приветствовать божественный банкет, и обзор этих традиций может снять многовековую пыль из зеркала этих старых традиций и сделать их более красивыми для проведения Рамадана.

Традиции и поклонения в праздник Божий имеют определенные принципы, но способ проведения церемоний Ифтара, Сахар и других традиций в разных частях мира отличается друг от друга, что может быть обусловлено климатом и разницей в индивидуальных и социальных характеристиках разных обществ. Такое же разнообразие и множество ритуальных обрядов можно рассматривать как красоту месяца Господа, делая его одним из самых приятных месяцев поклонения и рабства во всем мире.

Растилание скатерти Ифтара, Сахара и принесение благодарности за бесконечные благословения Господа, в целях понимания потребностей бедности, несут с собой возвышенные и ценные уроки в священный месяц Рамадан.

Исследователь IRNA изучил некоторые из этих обрядов и традиций в Рамадан в разных мусульманских странах.

Атмосфера в священном месяце Рамадан в Турции

Рамадан проводится в Турции с особой страстью. Растилание длинной скатерти ифтара на улицах и открытие розговения во время ифтара является частью традиции народа этой страны. Украшение улиц и переулков является одной из традиций этого благославенного месяца. Турецкие мечети в Рамадан также процветают из-за большого присутствия верующих людей.

Одной из традиций праздника, которая придает особую атмосферу посту, особенно во время таинства, является чтение "Чавоши Хавани" в его традиционной форме. В этом месяце некоторые турецкие телеканалы также представляют специальные программы, транслирующие исламские заповеди и сериалы до ифтара и на рассвете.

Священный месяц Рамадан сопровождается специальными приемами пищи в Турции. Оливки и финики, по крайней мере, 2 типа сыра, включая обычные сыры и сыры, называемые Кашарой, являются одними из самых популярных продуктов в этом месяце, так что их можно увидеть почти в каждом доме. В этом месяце турецкие мусульмане покупают специальные блюда для ифтара, а женщины также в этом месяце готовят в своих домах специальные сладости Рамадана, как например, Канфе и Пахлава.

Церемония Рамадан в Афганистане

Афганский народ празднует Рамадан и делает это каждый год. Первый день месяца Рамадана объявлен правительством официальным выходным днем, и мусульмане приготавливаются к проведению специальных церемоний в этом месяце в стране. Пост в культуре Афганистана занимает особое место, и молитвы, проповеди распространены в мечетях и святых местах поклонения.

Чтение Священного Корана является одной из самых важных традиций, которой афганский народ уделяет особое внимание во время священного месяца Рамадан. Также принято предоставлять продукты для бедных и помогать им в этой стране, и большинство мечетей в стране по ночам в праздник Рамадан организовывают ифтар.

В Афганистане, как и в Иране, люди используют специальные продукты на скатертях Ифтара, скатерти более насыщение в Рамадан, даже в бедных семьях в этом месяце. Также очень распространенно использование специальных афганских солений, как чатни, фиников, в связи с высокой пищевой их ценностью и зульбия, в связи с чем афганцы говорят, что в этом месяце у них много гостей.

Обряды Рамадана в Индии

Несмотря на множество различных религий и направлений в Индии, церемония священного месяца Рамадан всегда была очень важна. Трансляция религиозных программ и исламских проповедей по радио и телевидению, выделение страниц газет и журналов на освящение событий священного месяца, осуществление религиозных мероприятий в соответствии с этим месяцем и культурные конференции, в том числе церемонии, каждый год в месяц Рамадан проходят в Индии.

Мечети и религиозные места расписаны до священного месяца Рамадан и украшены красочными тканями. Рынки в этой стране - цвет Рамадана, а немусульманские секции предлагают специальные предметы для священного месяца Рамадан.

Индийские мусульмане обычно начинают разговение с соли, горячей воды и фиников, а затем употребляют рис и хлеб, приготовленную чечевицу, халим и харрис с перцем и специями. Постоянная церемония в Ифтар и Сахар индийских мусульман - это употребление особого вида пищи, называемого "Гонжи", который состоит из мяса и риса. Специальные напитки Рамадана в этой стране - лимонный сок и молоко, смешанные с водой, которые, по мнению индусов, будут стимулировать энергию при голодании для ночного богослужения. В Индии "сахархаваны" занимают значительное место. Перед утренней молитвой они пробуждают людей, чтобы они проснулись на рассвете и совершили поклонение.

Взгляд на обычаи Рамадана в Объединенных Арабских Эмиратах

Основанный на давней традиции, священный месяц Рамадан отмечается со второй половины месяца Шабан в ОАЭ. Ношение специальной одежды для детей с вышивкой под названием "Право Бога", является одной из самых важных традиций месяца Шабан. Организация коллективных ифтаров на коврах, которые растилаются на земле, придает особую славу этому месяцу в ОАЭ, каждый вечер собирая всех местных жителей во время Азан-Магриба. Рис, самбусе,финики, сладости, халва, молоко, сыр и фрукты являются одними из самых важных продуктов во время Ифтара. Диалог по религиозным вопросам и гимн Пророка (ДБАР!) относятся к традициям, которые распространены среди жителей Эмиратов. Также есть работники, которые пробуждают людей на рассвете. В ОАЭ наказание за несоблюдение поста один месяц лишения свободы или штраф в размере 2000 дерхам наличными.

Традиции в Рамадан в Омане

Посещение семей друг друга в Омане является одной из специальных церемоний в этом месяце, в ходе которой гости ложатся спать каждый день в доме одного из племен. Оманцы едят специальные продукты, такие как мясо, рис, чай и кофе на рассвете.

Оманские дети в ходе игры, под названием "Горнагшаве" бродят по улицам от одного дома в другой и стоя перед ними просят у хозяев сладостей. В Омане светская жизнь в месяц Рамадан наказывается тюремным заключением и штрафами.

Рамадан в Албании

Барабанная игра - одна из самых важных традиций Албании, когда речь идет о соблюдении священного месяца Рамадан., В этой стране, где все больше мусульман объединяются в месяц Рамадан, даже христиане вместе со своими религиозными братьями иногда соблюдают пост и поклоняются в этом месяце.

Еще одна отличительная традиция в Рамадан в Албании чтение Корана в мечетях. Также имамы мечетей в первые дни этого месяца читают толкования к Корану после полуденной молитвы. А в конце албанские мусульмане собираются вместе и совершают добрую традицию разговения.

Ритуалы Рамадана в Бахрейне

С началом священного месяца Рамадан в Бахрейне люди и дети одевают традиционные платья своих предков, чтобы спеть религиозные песни соседним домам и получить сладости. Специальные сладости готовятся в священный месяц Рамадан, которые используются во время Ифтар. В этом месяце в Бахрейне распространены религиозные обряды. Наказание за пост в общественных местах в Бахрейне составляет 3 месяца.

Ритуалы Рамадана в Пакистане

В священный месяц Рамадан мечети в Пакистане особенно шумны и оживлены. После молитв, финики, мясо и рис подаются на ифтар, и в последнте десять дней месяца Рамадан, они также приходят на сахар в мечети, где употребляют сладости и халву.

Церемонии Ифтара в Пакистане считаются самыми красивыми традициями Рамадана в стране. Люди в Исламабаде за несколько часов до ифтара собираются, чтобы обеспечить все необходимое, а рынки и магазины переполнены за несколько часов до ифтара.

Кроме того, в ходе праздника верующие пакистанцы не забывают о нуждающихся в общине и, превратили месяц Рамадан в месяц благотворительности и сотрудничества. Бизнесмены также снижают цены на основные товары, включая овощи, мясо и другие предметы, чтобы внести вклад в помощь бедным и малообеспеченным группам, чтобы они получили доходы в этом месяце.

Деятельность пакистанских политических и правительственных организаций также уменьшается во время Рамадана. Время начала и окончания работы государственных служащих также меняется, а сотрудники уходят на час раньше обычного.

Таиланд и мусульманские обычаи в Рамадан

У тайских людей также есть особые традиции во время Рамадана. Постящиеся люди этой страны начинают ифтар с воды и фиников. Традиционные сладости также традиция в этом месяце среди тайских людей. Религиозные проповедники в мечетях страны создают разные классы и научают людей. В дополнение к ночам 19, 21 и 23-го святого месяца, люди страны празднуют ночь 27-го рамадана как ночь могущества. Чтение Корана, благотворительность бедным и раздача еды в ифтар - одни из обычаев народа Таиланда.

Традиции Рамадана в Сирии

Сирийский народ имеет старые обычаи для священного месяца Рамадан, которые восходят ко времени прибытия Ислама в Сирию и расширения исламских территорий, что дало отпечаток на повседневную деятельность, а также на культуру еды. Во всех районах Сирии в месяцы Раджаб и Шабан - это ночная жизнь и поклонение. "Барабанная" церемония в сахар считается одной из самых важных религиозных практик в Сирии, чтобы разбудить людей и подготовиться к приготовлению пищи для сахара. Коллективно собираются вокруг праздничного стола и едят продукты. Мясо, рис, рыба, овощи, шашлыки, салаты, чай, сыр, варенье, оливковое масло и яйца, являются одними из самых важных блюд в этом месяце.

В Сирии мусульмане также собираются во время сахара, и поклонение происходит в форме коллективных утренних молитв. Чтение Корана до полуночного Азана также является церемонией, проводимой в этой стране. Первая часть 10 дней Рамадана, которая называется "десятка продовольствия" в Сирии, является привлечением внимания людей к обеспечению питания нуждающихся. Вторая часть месяца называется "десятка одежды", потому что они готовятся к празднованию Ид аль-Фитр, покупая одежду и помогая бедным, а последняя часть - "Десятка сладостей", время покупки и продажи знаменитых сладостей на рынках.

Священный Рамадан в Саудовской Аравии

В месяц Рамадан в Саудовской Аравии происходят особые традиции, в том числе изменение образа жизни, что является признаком для них божественного месяца. В Саудовской Аравии тысячи мусульман в священный месяц Рамадан соблюдают пост и проводят церемонии поклонения. Церемонии Ифтар и Сахар также имеют особое великолепие после группового богослужения. Арабский кофе, финики, фарш и рыба являются одними из самых важных блюд в Рамадан в Саудовской Аравии. Кроме того, не соблюдение поста в Саудовской Аравии приводит к порке и тюремному заключению.

Церемония Рамадана в Катаре

Месяц Рамадан начинается в середине месяца Шабан, со специальной церемонии в Катаре. Празднование этого месяца отмечается народными обычаями и социальной культурой, а специальные скидки на Рамадан проводятся в продовольственных магазинах Катара. Мечеть проводит в этом месяце духовную церемонию и специальные религиозные собрания, указывая на важность этого месяца в Катаре. Наказание за несоблюдение поста в Катаре, включает трехмесячное тюремное заключение или штраф в 3000 риалов.

Рамадан в Кувейте

С началом священного месяца Рамадан кувейтцы украшают мечети цветами и многочисленными фонарями, которые работают на электричестве и свечами в разных регионах и окрестностях страны. Смесь сушенных ядрышек орехов, сушеный инжир, лепестки роз и грецкие орехи, называемых "каркеиан", являются одними из самых важных закусок в Рамадан. Обилие скатерти ифтара делает рынок продуктов питания в городе еще более жарким и процветающим, и люди производят все виды еды для столов Ифтара и Сахара. В Кувейте наказание за несоблюдение поста в общественных местах составляет одномесячное тюремное заключение или штраф в размере 100 динаров.

Обряды и церемонии Рамадана в Малайзии

Малайзия проводит особые церемонии в Рамадан, где многие журналисты посещают данные церемонии и торжества. Несмотря на многочисленные расы и различные вероисповедания, как буддисты, индуисты и христиане, особое дань священному месяцу Рамадан в стране, побуждает некоторых немусульман поститься с согражданами. Фейерверки в первую ночь священного месяца Рамадан, освещающие улицы, - это действия людей, выражающих таким образом радость в священный месяц Рамадан.

Присутствие народа Малайзии в мечетях, особое внимание к Священному Корану, усилия по сохранению празднования Рамадана ... относятся к числу особых событий священного месяца Рамадан в Малайзии. В месяце Рамадан народ страны имеет специальные церемонии и обычаи, как растилание скатерки с едой и напитками в Ифтар в этот месяц, что не наблюдается в другие месяца года. Продукты, которые используют в этот месяц, включают говядину, баранину, курицу и рыбу, которые потребляются в разных формах. Сладости и халва разных форм и цветов считаются особенностями этого месяца. Среди других продуктов, которые они готовят в этом месяце, можно упомянуть "Кабаб", "Шаурма" и "Катаф", которые заимствованы из других стран.

Большинство мусульман Малайзии моляться в мечетях и встречают там с семьями ифтар. В мечетях популярное блюдо Рамадана в Малайзии рис с ягненком или курицей, а иногда и с разнообразными овощами, которое бесплатно раздается среди нуждающихся.

Рамадан в Индонезии

В этой стране люди приветствуют Рамадан за несколько дней до начала месяца, и прилагают много усилий для соблюдения поста и поклонения. Священный месяц Рамадан - это месяц празднования и радости индонезийских мусульман. Ночная жизнь, развлечения, игры и разнообразная кухня являются частью культуры Индонезии в этом месяце. Увидев начало зарождения Рамадана в этой стране, многие люди проводят богуслужения в мечети до утра и барабанят, таким образом ознаменовывая начало месяца Рамадан.

Самая известная в Рамадан кухня Индонезии - "Эбгам", которая является своего рода сладостью, подобной пирогу. Их любимые блюда включают морепродукты, рис и овощи. Куриный шашлык распространен в Рамадан для ифтара. Концом празднования Рамадана мусульман Индонезии, является Ид аль-Фитр. В этот день люди, которые постились в течение месяца, облачаются в свою новую красочную одежду и проводят религиозные обряды.

Рамадан в Египте

В этом месяце все египтяне, как мусульмане и не мусульмане празднуют церемонии священного месяца. В Каире, столице Египта, есть особые праздники, которые имеют особое значение для народа, которые сохранились с эпохи фараонов, коптов и ислама. Ссылаясь на признаки этих торжеств, существует множество различий. Ифтар все люди начинают с фиников и воды и проводят поклонения в этом месяце.

Хотя у всех египетских городов есть электричество, но по прежнему светильники символизируют Рамадан. Рынок этих фонарей горячий во время Рамадана, и люди используют их для украшения домов и аллей.В этом месяце египетские дети читают под эти фонари знаменитые гимны и поэзию.

Египетские мусульмане собираются после ифтара в кафе и палатках для Рамедана, для ночных обрядов, молитв и соревнований.

Китай и священный месяц Рамадан

Население мусульман в Китае низкое, но существует единство общинных молитв и коллективных церемоний поста, особые блюда и проведение специальных церемоний, посещение мечетей и т. д.

Основываясь на старой традиции, мусульмане Китая готовятся к месяцу поклонения и поста перед пришествием священного месяца Рамадан, который является частью экономического вопроса, а это означает, что они должны покупать необходимые продукты на этот месяц заранее. В этом месяце богатые люди помогают своим имуществом и кормят бедных мусульман, а в мечетях столы Ифтар насыщены различными закусками.

Согласно древней традиции, китайские мусульмане отказались от своей лучшей пищи в течение священного месяца, и в специальные церемонии, такие как ифтар, проводят специальные мероприятия вместе в мечетях. В эти дни пища, благодаря своей питательной ценности, считается интересной для других народов Китая. Среди них - рис, мука, мясо, чай, сахар и сладости.

Уборка и украшение мечетей и мусульманских домов является одним из других обычаев, которые мусульмане совершают до начала священного месяца Рамадан.

Несмотря на яркие обряды Рамадана в исламских странах, достоинства этого месяца вызывают братство среди мусульман, так что в свете этого единства и солидарности, устраняя проблемы исламского мира, они наслаждаються духовными благословениями этого божественного богослужения.

Источник: parstoday.com