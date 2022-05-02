Погода
$ 83.00 - 85.00
€ 84.74 - 85.74

Рамадан и красота различных обрядов в странах мира

1251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Разнообразие традиций и обрядов в разных мусульманских странах, привносит особую красоту в духовную и таинственную атмосферу этого месяца, и люди во всех уголках мира в месяц Бога с помощью их языка, обычаев, традиций и убеждений обращаются к богу, и становятся его гостями.

Мусульмане в разных уголках мира проводят множество разнообразных традиций, чтобы приветствовать божественный банкет, и обзор этих традиций может снять многовековую пыль из зеркала этих старых традиций и сделать их более красивыми для проведения Рамадана.

Традиции и поклонения в праздник Божий имеют определенные принципы, но способ проведения церемоний Ифтара, Сахар и других традиций в разных частях мира отличается друг от друга, что может быть обусловлено климатом и разницей в индивидуальных и социальных характеристиках разных обществ. Такое же разнообразие и множество ритуальных обрядов можно рассматривать как красоту месяца Господа, делая его одним из самых приятных месяцев поклонения и рабства во всем мире.

Растилание скатерти Ифтара, Сахара и принесение благодарности за бесконечные благословения Господа, в целях понимания потребностей бедности, несут с собой возвышенные и ценные уроки в священный месяц Рамадан.

Исследователь IRNA изучил некоторые из этих обрядов и традиций в Рамадан в разных мусульманских странах.

Атмосфера в священном месяце Рамадан в Турции

Рамадан проводится в Турции с особой страстью. Растилание длинной скатерти ифтара на улицах и открытие розговения во время ифтара является частью традиции народа этой страны. Украшение улиц и переулков является одной из традиций этого благославенного месяца. Турецкие мечети в Рамадан также процветают из-за большого присутствия верующих людей.

Одной из традиций праздника, которая придает особую атмосферу посту, особенно во время таинства, является чтение "Чавоши Хавани" в его традиционной форме. В этом месяце некоторые турецкие телеканалы также представляют специальные программы, транслирующие исламские заповеди и сериалы до ифтара и на рассвете.

Священный месяц Рамадан сопровождается специальными приемами пищи в Турции. Оливки и финики, по крайней мере, 2 типа сыра, включая обычные сыры и сыры, называемые Кашарой, являются одними из самых популярных продуктов в этом месяце, так что их можно увидеть почти в каждом доме. В этом месяце турецкие мусульмане покупают специальные блюда для ифтара, а женщины также в этом месяце готовят в своих домах специальные сладости Рамадана, как например, Канфе и Пахлава.

Церемония Рамадан в Афганистане

Афганский народ празднует Рамадан и делает это каждый год. Первый день месяца Рамадана объявлен правительством официальным выходным днем, и мусульмане приготавливаются к проведению специальных церемоний в этом месяце в стране. Пост в культуре Афганистана занимает особое место, и молитвы, проповеди распространены в мечетях и святых местах поклонения.

Чтение Священного Корана является одной из самых важных традиций, которой афганский народ уделяет особое внимание во время священного месяца Рамадан. Также принято предоставлять продукты для бедных и помогать им в этой стране, и большинство мечетей в стране по ночам в праздник Рамадан организовывают ифтар.

В Афганистане, как и в Иране, люди используют специальные продукты на скатертях Ифтара, скатерти более насыщение в Рамадан, даже в бедных семьях в этом месяце. Также очень распространенно использование специальных афганских солений, как чатни, фиников, в связи с высокой пищевой их ценностью и зульбия, в связи с чем афганцы говорят, что в этом месяце у них много гостей.

Обряды Рамадана в Индии

Несмотря на множество различных религий и направлений в Индии, церемония священного месяца Рамадан всегда была очень важна. Трансляция религиозных программ и исламских проповедей по радио и телевидению, выделение страниц газет и журналов на освящение событий священного месяца, осуществление религиозных мероприятий в соответствии с этим месяцем и культурные конференции, в том числе церемонии, каждый год в месяц Рамадан проходят в Индии.

Мечети и религиозные места расписаны до священного месяца Рамадан и украшены красочными тканями. Рынки в этой стране - цвет Рамадана, а немусульманские секции предлагают специальные предметы для священного месяца Рамадан.

Индийские мусульмане обычно начинают разговение с соли, горячей воды и фиников, а затем употребляют рис и хлеб, приготовленную чечевицу, халим и харрис с перцем и специями. Постоянная церемония в Ифтар и Сахар индийских мусульман - это употребление особого вида пищи, называемого "Гонжи", который состоит из мяса и риса. Специальные напитки Рамадана в этой стране - лимонный сок и молоко, смешанные с водой, которые, по мнению индусов, будут стимулировать энергию при голодании для ночного богослужения. В Индии "сахархаваны" занимают значительное место. Перед утренней молитвой они пробуждают людей, чтобы они проснулись на рассвете и совершили поклонение.

Взгляд на обычаи Рамадана в Объединенных Арабских Эмиратах

Основанный на давней традиции, священный месяц Рамадан отмечается со второй половины месяца Шабан в ОАЭ. Ношение специальной одежды для детей с вышивкой под названием "Право Бога", является одной из самых важных традиций месяца Шабан. Организация коллективных ифтаров на коврах, которые растилаются на земле, придает особую славу этому месяцу в ОАЭ, каждый вечер собирая всех местных жителей во время Азан-Магриба. Рис, самбусе,финики, сладости, халва, молоко, сыр и фрукты являются одними из самых важных продуктов во время Ифтара. Диалог по религиозным вопросам и гимн Пророка (ДБАР!) относятся к традициям, которые распространены среди жителей Эмиратов. Также есть работники, которые пробуждают людей на рассвете. В ОАЭ наказание за несоблюдение поста один месяц лишения свободы или штраф в размере 2000 дерхам наличными.

Традиции в Рамадан в Омане

Посещение семей друг друга в Омане является одной из специальных церемоний в этом месяце, в ходе которой гости ложатся спать каждый день в доме одного из племен. Оманцы едят специальные продукты, такие как мясо, рис, чай и кофе на рассвете.

Оманские дети в ходе игры, под названием "Горнагшаве" бродят по улицам от одного дома в другой и стоя перед ними просят у хозяев сладостей. В Омане светская жизнь в месяц Рамадан наказывается тюремным заключением и штрафами.

Рамадан в Албании

Барабанная игра - одна из самых важных традиций Албании, когда речь идет о соблюдении священного месяца Рамадан., В этой стране, где все больше мусульман объединяются в месяц Рамадан, даже христиане вместе со своими религиозными братьями иногда соблюдают пост и поклоняются в этом месяце.

Еще одна отличительная традиция в Рамадан в Албании чтение Корана в мечетях. Также имамы мечетей в первые дни этого месяца читают толкования к Корану после полуденной молитвы. А в конце албанские мусульмане собираются вместе и совершают добрую традицию разговения.

Ритуалы Рамадана в Бахрейне

С началом священного месяца Рамадан в Бахрейне люди и дети одевают традиционные платья своих предков, чтобы спеть религиозные песни соседним домам и получить сладости. Специальные сладости готовятся в священный месяц Рамадан, которые используются во время Ифтар. В этом месяце в Бахрейне распространены религиозные обряды. Наказание за пост в общественных местах в Бахрейне составляет 3 месяца.

Ритуалы Рамадана в Пакистане

В священный месяц Рамадан мечети в Пакистане особенно шумны и оживлены. После молитв, финики, мясо и рис подаются на ифтар, и в последнте десять дней месяца Рамадан, они также приходят на сахар в мечети, где употребляют сладости и халву.

Церемонии Ифтара в Пакистане считаются самыми красивыми традициями Рамадана в стране. Люди в Исламабаде за несколько часов до ифтара собираются, чтобы обеспечить все необходимое, а рынки и магазины переполнены за несколько часов до ифтара.

Кроме того, в ходе праздника верующие пакистанцы не забывают о нуждающихся в общине и, превратили месяц Рамадан в месяц благотворительности и сотрудничества. Бизнесмены также снижают цены на основные товары, включая овощи, мясо и другие предметы, чтобы внести вклад в помощь бедным и малообеспеченным группам, чтобы они получили доходы в этом месяце.

Деятельность пакистанских политических и правительственных организаций также уменьшается во время Рамадана. Время начала и окончания работы государственных служащих также меняется, а сотрудники уходят на час раньше обычного.

Таиланд и мусульманские обычаи в Рамадан

У тайских людей также есть особые традиции во время Рамадана. Постящиеся люди этой страны начинают ифтар с воды и фиников. Традиционные сладости также традиция в этом месяце среди тайских людей. Религиозные проповедники в мечетях страны создают разные классы и научают людей. В дополнение к ночам 19, 21 и 23-го святого месяца, люди страны празднуют ночь 27-го рамадана как ночь могущества. Чтение Корана, благотворительность бедным и раздача еды в ифтар - одни из обычаев народа Таиланда.

Традиции Рамадана в Сирии

Сирийский народ имеет старые обычаи для священного месяца Рамадан, которые восходят ко времени прибытия Ислама в Сирию и расширения исламских территорий, что дало отпечаток на повседневную деятельность, а также на культуру еды. Во всех районах Сирии в месяцы Раджаб и Шабан - это ночная жизнь и поклонение. "Барабанная" церемония в сахар считается одной из самых важных религиозных практик в Сирии, чтобы разбудить людей и подготовиться к приготовлению пищи для сахара. Коллективно собираются вокруг праздничного стола и едят продукты. Мясо, рис, рыба, овощи, шашлыки, салаты, чай, сыр, варенье, оливковое масло и яйца, являются одними из самых важных блюд в этом месяце.

В Сирии мусульмане также собираются во время сахара, и поклонение происходит в форме коллективных утренних молитв. Чтение Корана до полуночного Азана также является церемонией, проводимой в этой стране. Первая часть 10 дней Рамадана, которая называется "десятка продовольствия" в Сирии, является привлечением внимания людей к обеспечению питания нуждающихся. Вторая часть месяца называется "десятка одежды", потому что они готовятся к празднованию Ид аль-Фитр, покупая одежду и помогая бедным, а последняя часть - "Десятка сладостей", время покупки и продажи знаменитых сладостей на рынках.

Священный Рамадан в Саудовской Аравии

В месяц Рамадан в Саудовской Аравии происходят особые традиции, в том числе изменение образа жизни, что является признаком для них божественного месяца. В Саудовской Аравии тысячи мусульман в священный месяц Рамадан соблюдают пост и проводят церемонии поклонения. Церемонии Ифтар и Сахар также имеют особое великолепие после группового богослужения. Арабский кофе, финики, фарш и рыба являются одними из самых важных блюд в Рамадан в Саудовской Аравии. Кроме того, не соблюдение поста в Саудовской Аравии приводит к порке и тюремному заключению.

Церемония Рамадана в Катаре

Месяц Рамадан начинается в середине месяца Шабан, со специальной церемонии в Катаре. Празднование этого месяца отмечается народными обычаями и социальной культурой, а специальные скидки на Рамадан проводятся в продовольственных магазинах Катара. Мечеть проводит в этом месяце духовную церемонию и специальные религиозные собрания, указывая на важность этого месяца в Катаре. Наказание за несоблюдение поста в Катаре, включает трехмесячное тюремное заключение или штраф в 3000 риалов.

Рамадан в Кувейте

С началом священного месяца Рамадан кувейтцы украшают мечети цветами и многочисленными фонарями, которые работают на электричестве и свечами в разных регионах и окрестностях страны. Смесь сушенных ядрышек орехов, сушеный инжир, лепестки роз и грецкие орехи, называемых "каркеиан", являются одними из самых важных закусок в Рамадан. Обилие скатерти ифтара делает рынок продуктов питания в городе еще более жарким и процветающим, и люди производят все виды еды для столов Ифтара и Сахара. В Кувейте наказание за несоблюдение поста в общественных местах составляет одномесячное тюремное заключение или штраф в размере 100 динаров.

Обряды и церемонии Рамадана в Малайзии

Малайзия проводит особые церемонии в Рамадан, где многие журналисты посещают данные церемонии и торжества. Несмотря на многочисленные расы и различные вероисповедания, как буддисты, индуисты и христиане, особое дань священному месяцу Рамадан в стране, побуждает некоторых немусульман поститься с согражданами. Фейерверки в первую ночь священного месяца Рамадан, освещающие улицы, - это действия людей, выражающих таким образом радость в священный месяц Рамадан.

Присутствие народа Малайзии в мечетях, особое внимание к Священному Корану, усилия по сохранению празднования Рамадана ... относятся к числу особых событий священного месяца Рамадан в Малайзии. В месяце Рамадан народ страны имеет специальные церемонии и обычаи, как растилание скатерки с едой и напитками в Ифтар в этот месяц, что не наблюдается в другие месяца года. Продукты, которые используют в этот месяц, включают говядину, баранину, курицу и рыбу, которые потребляются в разных формах. Сладости и халва разных форм и цветов считаются особенностями этого месяца. Среди других продуктов, которые они готовят в этом месяце, можно упомянуть "Кабаб", "Шаурма" и "Катаф", которые заимствованы из других стран.

Большинство мусульман Малайзии моляться в мечетях и встречают там с семьями ифтар. В мечетях популярное блюдо Рамадана в Малайзии рис с ягненком или курицей, а иногда и с разнообразными овощами, которое бесплатно раздается среди нуждающихся.

Рамадан в Индонезии

В этой стране люди приветствуют Рамадан за несколько дней до начала месяца, и прилагают много усилий для соблюдения поста и поклонения. Священный месяц Рамадан - это месяц празднования и радости индонезийских мусульман. Ночная жизнь, развлечения, игры и разнообразная кухня являются частью культуры Индонезии в этом месяце. Увидев начало зарождения Рамадана в этой стране, многие люди проводят богуслужения в мечети до утра и барабанят, таким образом ознаменовывая начало месяца Рамадан.

Самая известная в Рамадан кухня Индонезии - "Эбгам", которая является своего рода сладостью, подобной пирогу. Их любимые блюда включают морепродукты, рис и овощи. Куриный шашлык распространен в Рамадан для ифтара. Концом празднования Рамадана мусульман Индонезии, является Ид аль-Фитр. В этот день люди, которые постились в течение месяца, облачаются в свою новую красочную одежду и проводят религиозные обряды.

Рамадан в Египте

В этом месяце все египтяне, как мусульмане и не мусульмане празднуют церемонии священного месяца. В Каире, столице Египта, есть особые праздники, которые имеют особое значение для народа, которые сохранились с эпохи фараонов, коптов и ислама. Ссылаясь на признаки этих торжеств, существует множество различий. Ифтар все люди начинают с фиников и воды и проводят поклонения в этом месяце.

Хотя у всех египетских городов есть электричество, но по прежнему светильники символизируют Рамадан. Рынок этих фонарей горячий во время Рамадана, и люди используют их для украшения домов и аллей.В этом месяце египетские дети читают под эти фонари знаменитые гимны и поэзию.

Египетские мусульмане собираются после ифтара в кафе и палатках для Рамедана, для ночных обрядов, молитв и соревнований.

Китай и священный месяц Рамадан

Население мусульман в Китае низкое, но существует единство общинных молитв и коллективных церемоний поста, особые блюда и проведение специальных церемоний, посещение мечетей и т. д.

Основываясь на старой традиции, мусульмане Китая готовятся к месяцу поклонения и поста перед пришествием священного месяца Рамадан, который является частью экономического вопроса, а это означает, что они должны покупать необходимые продукты на этот месяц заранее. В этом месяце богатые люди помогают своим имуществом и кормят бедных мусульман, а в мечетях столы Ифтар насыщены различными закусками.

Согласно древней традиции, китайские мусульмане отказались от своей лучшей пищи в течение священного месяца, и в специальные церемонии, такие как ифтар, проводят специальные мероприятия вместе в мечетях. В эти дни пища, благодаря своей питательной ценности, считается интересной для других народов Китая. Среди них - рис, мука, мясо, чай, сахар и сладости.

Уборка и украшение мечетей и мусульманских домов является одним из других обычаев, которые мусульмане совершают до начала священного месяца Рамадан.

Несмотря на яркие обряды Рамадана в исламских странах, достоинства этого месяца вызывают братство среди мусульман, так что в свете этого единства и солидарности, устраняя проблемы исламского мира, они наслаждаються духовными благословениями этого божественного богослужения.

Источник: parstoday.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417590
Теги:
ислам, праздник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  