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Смартфон в жару может загореться даже в кармане, предупредил эксперт

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- Айжан Мамбеталиева
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Смартфон, в особенности с литий-ионной и литий-полимерной батареей, под воздействием высоких температур может загореться даже в кармане, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

"Некоторые виды аккумуляторов могут загореться или же вспухнуть под воздействием высоких температур даже в кармане… Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батарей, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи", - сказал эксперт.

Он порекомендовал внимательно следить за уровнем яркости экрана, отрегулировать внутренние настройки: выключить Bluetooth и GPS, отменить автоматическое обновление приложений. Также следует отключить модуль Wi-Fi, поскольку иначе устройство будет постоянно искать доступную для подключения сеть, что тоже поспособствует нагреванию.

Эксперт отметил, что для защиты своего устройства в жару стоит держать устройство подальше от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократите число одновременно работающих приложений, поскольку это тоже может привести к перегреву.

Он добавил, что следует использовать оригинальные зарядные устройства, поскольку использование дешевого аналога может привести к перегреву смартфона. Более того, не стоит пытаться быстро "охладить" гаджет, поскольку подобная "шоковая терапия" может его сломать. Лучше спрятать смартфон в прохладное место, перед этим сняв защитный чехол и отключив сторонние приложения и мобильный интернет, посоветовал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/417592
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