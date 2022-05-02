Возле колонии № 8 задержаны двое злоумышленников

Сотрудниками исправительного учреждения №8 СИН совместно военнослужащими 8-роты ДОК СИН, расположенного в селе Петровка Московского района Чуйской области была пресечена попытка переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке переброса с западной стороны учреждения были задержаны граждане КР "Р.у.С." и "Т.у.Б." которые намеривались перебросить на территорию учреждения, одну пластиковую бутылку обернутую скотчем, с содержимым веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом, общий вес которого составил 632 грамма.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Московского района, задержанные граждане и собранные материалы переданы в СУ ОВД Московского района Чуйской области для проведения дальнейшего расследования.