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Зонд "Аль-Амаль" зафиксировал новый тип полярного сияния на Марсе

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- Жан Алиев
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Автоматическая межпланетная станция "Аль-Амаль" космического агентства ОАЭ по исследованию Марса, запущенная в рамках программы Emirates Mars Mission, зафиксировала новый тип полярных сияний на Красной планете. Это извилистые "волны", которые почти достигают экватора планеты. Они простираются на тысячи километров от дневной до ночной стороны Марса. Об этом сообщает Naked Science.

Изображения нового типа полярного сияния были сделаны спектрометром ультрафиолетового излучения (EMUS) космического аппарата во время солнечной бури. Отмечается, что это полярное сияние одно из самых ярких и обширных из всех, зафиксированных "Аль-Амаль" на Марсе за год наблюдений.


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URL: https://www.vb.kg/417604
Теги:
новости мира, в мире, космос
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