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"Эти Бакыр Терексай" запустит золотоизвлекательную фабрику до конца мая

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- Алина Мамаева
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Глава "Кыргызалтына" Жарасул Абдураимов посетил совместное предприятие "Кыргызалтына" (25 процентов доли) и турецкой компании "Эти Бакыр" (75 процентов доли) ОсОО "Эти Бакыр Терексай".

Терексайский рудник - одно из старейших горных предприятий страны, которое расположено в поселке Терексай Чаткальского района Джалал-Абадской области. В ходе визита глава "Кыргызалтына" ознакомился с подготовкой к запуску новой золотоизвлекательной фабрики, который запланирован уже в этом месяце.

Отмечается, что это первый совместный проект Кыргызстана и Турции в горнодобывающей отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/417605
Теги:
золото, Кыргызстан, рудник
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