"Эти Бакыр Терексай" запустит золотоизвлекательную фабрику до конца мая

Глава "Кыргызалтына" Жарасул Абдураимов посетил совместное предприятие "Кыргызалтына" (25 процентов доли) и турецкой компании "Эти Бакыр" (75 процентов доли) ОсОО "Эти Бакыр Терексай".

Терексайский рудник - одно из старейших горных предприятий страны, которое расположено в поселке Терексай Чаткальского района Джалал-Абадской области. В ходе визита глава "Кыргызалтына" ознакомился с подготовкой к запуску новой золотоизвлекательной фабрики, который запланирован уже в этом месяце.

Отмечается, что это первый совместный проект Кыргызстана и Турции в горнодобывающей отрасли.