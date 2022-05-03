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10-летний мальчик погиб на картинге в Алматинской области

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- Канат Кожоев
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10-летний мальчик погиб на картинге в Илийском районе Алматинской области, передает Tengrinews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, по предварительным данным, мальчик управлял картингом, который протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся со стоящим водовозом ГАЗ-53.

"Очевидцы отмечают, что картинг выехал за ограждение по инерции, от удара следовавшего за ним другого картинга, которым якобы управляла женщина", - сообщили в полиции.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/417607
Теги:
дети, Казахстан
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