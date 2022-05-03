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Курманов: Возрождение Османской империи чревато большими последствиями

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- Светлана Лаптева
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Все те, кто пытается возродить в нынешних исторических условиях "Большую игру" или геополитическое соперничество 150-летней давности за господство в Южной и Центральную Азии, – должны понимать, что реваншистский проект возрождения Османской империи чреват большими последствиями и переделом сфер влияния, а местные властители явно рискуют потерей капиталов и власти. Афганистан их, видимо, ничему не научил". Об этом на круглом столе "Концепция неделимой и равной безопасности: конфликт Запада и России" заявил сопредседатель Социалистического движения Казахстана (Казахстан) Айнур Курманов.

По его словам, 12 ноября прошлого года в Стамбуле состоялся очный саммит лидеров Тюркского совета, который стал отправной точкой в создании уже нового интеграционного объединения – Организации тюркских государств - из числа ряда бывших советских республик под эгидой неоосманистской Турции, которое вступает в острое противоречие с ЕАЭС и проектом "Большой Евразии".

"Реджеп Тайип Эрдоган ещё на один шаг приблизился к осуществлению своего стратегического плана реставрации и распространения империи под видом "Турана" и получил поддержку в этом деле со стороны правящих элит стран Центральной Азии.

Как известно, на этот VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прибыли главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Венгрии. А само мероприятие было с самого начало пропитано символизмом, так как саммит прошёл не в Анкаре, а в бывшей столице Османского султаната и должен был означать возрождение былого могущества прежней турецкой державы.

У меня сложилось стойкое впечатление, что президент Турции рассматривает лидеров бывших советских республик в качестве своих вассалов. И специально устроил этот спектакль, чтобы ещё больше укрепить свои позиции в качестве главы "Тюркского мира" и подчеркнуть, что именно Стамбул становится снова центром притяжения и консолидации на Ближнем Востоке и Центральной Азии якобы на основе этнокультурной и религиозной идентичности.

Политолог убежден, что формула Эрдогана о "шести государствах и одной нации", заложенная в основу нового объединения, лжива с самого начала.

"Так, территория бывших советских среднеазиатских республик никогда не входила в состав Оттоманской империи, а другая тюркская империя Тимуридов из Центральной Азии даже наносила военные поражения в 14 веке османам. И именно государство Тимура Хромого, ставшего грозой турецких султанов, приняло название Туран, а не наоборот. Поэтому мы видим в телодвижениях Реджепа лишь попытку фальсификации истории, подмены понятий и терминов, присвоения чужого наследия.

Для правящей турецкой верхушки богатая недрами и землями Средняя Азия является лишь объектом экспансии, экономического и военно-политического завоевания и окончательного подчинения в качестве колонии. А также трамплином для оказания воздействия на Россию, Китай и Иран. И это прослеживается в выступлении Эрдогана, который рассматривает первой и наиважнейшей задачей Организации тюркских государств перенаправить все транспортно-энергетические маршруты и вывоз сырья из региона через Каспий в сторону Азербайджана и Турции в обход территории России.

Не зря Эрдоган предлагал скорее подписать Соглашение о комбинированных грузоперевозках. По его словам, все дороги между государствами-участниками, включая проходящий через Каспий Международный средний коридор Восток-Запад, должны превратиться в основные артерии этой географии.

Это и произошло 1 апреля этого года в Тбилиси, когда грузинской, казахстанской, турецкой и азербайджанской стороной была подписана декларация "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", явно носящая антироссийский характер. Это как раз тот самый новый маршрут в обход России и в рамках тюркской интеграции, о котором активно говорили в преддверии саммита в Стамбуле, когда была учреждена Организация тюркских государств (ОТГ).

Именно в связи с этим 28-29 марта в Брюсселе первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов дал развернутое антироссийское интервью, зная, что 1 апреля состоится подписание этой самой декларации, которая должна смягчить позицию ЕС в отношении Нур-Султана и позволит надеяться на обеспечение основы "транспортной независимости" от Москвы.

Европейский союз действительно кровно заинтересован в данном маршруте, и Турция выполняет для Запада роль тарана по пробиванию такого коридора. Активное же участие в этих процессах Казахстана - что в Брюсселе, что в Тбилиси – наглядно показывает восстановление главной роли Нур-Султана в деле тюркской интеграции в Центральной Азии под эгидой Анкары и по заказу Лондона. Если после кровавых январских событий в РК созданная в ноябре прошлого года в Стамбуле Организация тюркских государств повисла в воздухе, то теперь вновь обрела плоть и кровь..

Считаю, что ярким примером такого двурушничества и даже враждебных действий в отношении России со стороны казахстанских властей в нынешних условиях может являться такой интересный факт. В середине апреля этого года компания "Лукойл" направила нефть, добытую в акватории Каспийского моря, железнодорожными цистернами через территорию Азербайджана в Батуми. Оттуда нефть должна была быть отгружена в третьи страны. Однако компания из Казахстана, которая осуществляла перевозку, из-за международных санкций отказалась сотрудничать с "Лукойлом".

При этом Великобритания и современные неоосманистские реваншисты стремятся сделать Турцию главным транспортным и энергетическим хабом для Европы. Такой коридор в результате последней карабахской войны был пробит и теперь обеспечен присутствием турецких войск.

Данный шаг должен был ещё раз продемонстрировать, что силой оружия Анкара не только завоевала свои позиции на Кавказе и имеет теперь выход к Каспийскому морю, но и готова в рамках проекта "армии Турана" обеспечить безопасность всем странам Центральной Азии от мнимых угроз в отношении их "суверенитета" со стороны Москвы и Пекина. Поэтому идёт интенсивная интеграция армий Центральной Азии с турецкой армией, идут поставки турецкого вооружения - известных "байрактаров" и бронетехники. В Казахстане, в частности, будут собирать эти "байрактары", строится завод по производству турецких бронетранспортёров",- отметил он.

Курманов также привел пример, что в Казахстане с 2008 года действует сертифицированный учебный Центр НАТО в Караганде, в котором идёт обучение младшего офицерского состава армий Казахстана и республик бывшей советской Средней Азии по стандартам НАТО.

"Несколько сот офицеров уже прошли по обмену обучение в турецких военных вузах, проводятся постоянные войсковые учения армий Турции, Казахстана и Узбекистана. То есть проект армии "Турана" не является чем-то утопичным, так как уже действуют двусторонние соглашения, работают военные и полувоенные организации США и НАТО, я уже не говорю о военно-биологических лабораториях, о которых мы говорили на предыдущем круглом столе.

Эрдоган неоднократно говорил о большей роли именно Казахстана в формировании конструкции нового союза на территории Центральной Азии. Об этом говорит и тот факт, что Нурсултан Назарбаев первым выступил ещё два года назад с предложением о повышении статуса Тюркского совета до уровня интеграционного объединения. Он же провёл символическое голосование по этому поводу на саммите 31 марта прошлого года в казахстанском городе Туркестане.

Теперь секретариат Организации тюркских государств обрёл свою резиденцию в районе "Султанахмет" в Стамбуле.

На VIII саммите было также принято положение о наблюдателях, которыми сейчас являются Туркмения и Венгрия. Кстати, Ашхабад находится лишь в одном шаге от вступления в объединение и пока его сдерживает жёсткая позиция Тегерана и Пекина. Но мы уже видим, как Ашхабад начинает потихоньку переориентировать нефтяные потоки в сторону Баку, отказываясь от транзитного пути через Новороссийск.

В план по предложению узбекского президента была поставлена и цель создания специального инвестиционного фонда, который сейчас станет дополнительным инструментом западного и турецкого капитала по освоению новых месторождений и добывающих предприятий в регионе.

По планам из него должны финансироваться и инфраструктурные проекты по строительству новых транспортных и энергетических маршрутов в сторону Азербайджана и Турции.

И уже 25 апреля этого года в Стамбуле состоялось очередное заседание Комитета старших должностных лиц министерств стран-членов Организации тюркских государств по созданию Тюркского инвестиционного фонда. То есть в тот момент, когда Нур-Султан отказывается от всяких российских инвестиций под предлогом санкций, он при этом создаёт совместно с Турцией собственные финансовые структуры.

При этом фонд будет также прикрытием экспансии турецкого капитала, который совместно с западными компаниями претендует на часть казахстанского "пирога" полезных ископаемых. К тому же Тюркский инвестиционный фонд выступает в качестве финансового инструмента Организации тюркских государств, что в целом с точки зрения реализации планов вступает в явное противоречие с ЕАЭС",- сказал он.

Один из главных "социалистов" Казахстана не исключает, что отказ от российских инвестиций в рублях, разрешённые в Казахстане антироссийские митинги, оживление националистических движений и русофобии, процесс реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта, как и введение латиницы, являлись и являются частью плана по геополитическому развороту Нур-Султана в сторону Турции и Запада.

"Надо понимать, что интеграция с Турцией для руководства Казахстана и республик Центральной Азии является аналогией "украинской евроинтеграции".

Можно сказать несколько слов о реабилитации пособников нацистов, басмачей и антисоветских националистов, что стало общим трендом и единой идеологической конструкцией для Казахстана и Узбекистана, а возможно и для остальных республик ЦА. При этом используются именно "украинские технологии", подготовленные американскими спецслужбами. Потому что как под копирку были подготовлены указы и законопроекты по окончательной реабилитации - что в Нур-Султане, что в Ташкенте, что в Бишкеке, - к которым приложили руку американские фонды и НПО.

В Казахстане с конца 2020 года работает специальная государственная комиссия по окончательной реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта, мусульманских частей СС и басмачей, готов законопроект о признании "голодомора", который вводит уголовную ответственность за отрицание "голодомора". Также уголовную ответственность предполагается ввести за критику в отношении реабилитируемых вдохновителей Туркестанского легиона. Ярким проявлением этого антисоветского и антироссийского тренда является отказ в этом году от проведения военных парадов 9 мая в Казахстане, воспрепятствование проведению шествий "Бессмертного полка", а также преследование пророссийских общественных деятелей и активистов.

Аналогичные процессы тотальной и окончательной декоммунизации и дерусификации, только разной степени интенсивности, мы наблюдаем сейчас и в Узбекистане, и в Кыргызстане, да и во всей Центральной Азии.

Поэтому Вашингтон и Лондон так открыто и активно поддерживают и приветствуют данную интеграцию бывших советских среднеазиатских республик вокруг Стамбула и рассматривают Организацию тюркских государств в качестве единственной действенной альтернативы ЕАЭС и "Шёлковому пути", как и проекту "Большая Евразия". С этой целью и предпринимаются сейчас все усилия по выдавливанию России и Китая из региона и устраиваются различные провокации.

В Белом доме давно показали правящим элитам Центральной Азии, что единственным способом сохранения их статуса неограниченных правителей с возможностью дальше участвовать в присвоении финансовых потоков от грабежа природных богатств и контрабанды является быстрая переориентация на Турцию. Многие из них мечтают теперь спрятаться под турецким "зонтиком", а значит, и под прикрытием НАТО, и "уберечь" таким образом свои народы и страны от интеграционных предложений Москвы и Пекина.

Но все те, кто на Туманном Альбионе и за океаном намерены возродить в нынешних исторических условиях "Большую игру" или геополитическое соперничество 150-летней давности за господство в Южной и Центральной Азии, могут остаться в дураках. Ведь реваншистский проект возрождения Османской империи чреват большими последствиями и переделом сфер влияния, а местные властители явно рискуют потерей капиталов и власти. Афганистан их, видимо, ничему не научил", - добавил Айнур Курманов.


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URL: https://www.vb.kg/417608
Теги:
Казахстан, Туркменистан, Турция, Центральная Азия, Кыргызстан
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