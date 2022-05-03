Погода
$ 83.12 - 84.87
€ 84.74 - 85.74

Узбекистан не планирует возвращать военную авиатехнику Афганистану

1124  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Узбекистана не планируют возвращать "Талибану" военную авиатехнику, прибывшую на территорию страны из Афганистана, поскольку она является собственностью Соединённых Штатов. Об этом специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил "Америка овози" ("Голос Америки"), пишет "Газета.уз"

Речь идёт о 22 самолётах и 24 вертолётах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения "Талибан". Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

В начале января и. о. министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть авиатехнику. "Наши самолёты, находящиеся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим, чтобы эти самолёты оставались за границей или использовались этими странами", - сказал он.

Исматулла Иргашев заявил: "За них заплатило правительство США. Оно финансировало предыдущее правительство Афганистана. Таким образом, мы считаем, что то, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона. Мы храним эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом "Талибану"".

Представители Министерства обороны США подтвердили "Голосу Америки", что ни Узбекистан, ни Таджикистан не планируют возвращать самолёты и вертолёты Афганистану. При этом американская сторона до сих пор не приняла окончательного решения о том, что будет с этой авиатехникой.

По неофициальным оценкам, на борту самолётов и вертолётов, которые приземлились в Узбекистане, было от 500 до 600 граждан Афганистана, а в Таджикистане 140−150, отмечает "Голос Америки". В сентябре и ноябре пилоты были перевезены а ОАЭ, а затем в США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417615
Теги:
Афганистан, США, Узбекистан, Талибан, талибы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  