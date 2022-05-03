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В Узбекистане английский язык станет обязательным при поступлении в вузы

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Включение английского языка в блок обязательных предметов на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана стало в эти дни одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей узбекского сегмента социальных сетей, сообщает "Азаттык".

Некоторые абитуриенты недовольны тем, что о данном изменении было объявлено всего лишь за три месяца до начала вступительных экзаменов в вузы. Они говорят, что не против усиления требований к английскому языку, но считают, что это должно быть осуществлено поэтапно.

Представитель Государственного центра тестирования Узбекистана отметил, что опасения абитуриентов беспочвенны.

"Сейчас есть проект о включении английского языка в блок обязательных предметов. Вам известно, что при поступлении в вузы нужно сдать тестовые экзамены по таким основным предметам, как родной язык, математика и история. Теперь в этот блок включат еще и английский язык. Но в этом году данное изменение вводится только в тех вузах, при поступлении в которые требуется знание иностранного языка. А во время вступительных экзаменов 2023-2024 учебного года мы полностью планируем перейти к такому порядку", – сказал он.

В мае 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о том, что выпускники отечественных учебных заведений должны знать как минимум два иностранных языка. А с 2022 года в Узбекистане при приеме на работу от соискателя стали требовать знание хотя бы одного иностранного языка. Такое требование касается также сотрудников госучреждений, желающих получить повышение в должности.

Некоторые эксперты рассматривают тенденцию по усилению требования к английскому языку как попытку властей республики сблизиться с Западом.


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URL: https://www.vb.kg/417616
Теги:
Узбекистан, мировые новости
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