Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Apple обвиняют в том, что она ограничивает сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактной оплаты, следует из заявления Еврокомиссии. Пока это только предварительное заключение.

В комиссии считают, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке мобильных устройств и запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения. Также, например, разработчики не могут создавать сторонние приложения для бесконтактной оплаты на iOS - она возможна только через Apple Pay.

В Apple заявили, что Apple Pay - один из многих способов оплаты, доступных в Европе, а возможные изменения в платёжной системе могут привести к проблемам с безопасностью, пишет CNBC. Если вину компании докажут, Apple оштрафуют, а правила работы её платёжной системы - изменят.

24 марта ЕС согласовал текст закона о цифровых рынках, который направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. Он запрещает компаниям давать приоритет собственным сервисам, а также обязывает их обеспечить справедливые условия доступа к магазинам приложений. За несоблюдение закона компаниям грозят штрафы до 20 процентов от оборота.