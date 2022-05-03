Исследователи: жизнь могла возникнуть из космоса

Ученые NASA нашли в образцах метеоритов два нуклеотида, которые входят в состав ДНК и РНК. Теперь исследователи могут утверждать, что в космосе есть все пять азотистых оснований ключевых молекул жизни.

Исследователи нашли цитозин и тимин. Три остальных основания - аденин, гуанин и урацил - были найдены в космических объектах ранее.

"Теперь у нас есть доказательства того, что полный набор азотистых оснований, используемых в живых клетках сегодня, мог быть доступен на Земле, когда жизнь только зарождалась", - сказал Дэнни Главин, соавтор исследования.

Ученые предполагают, что цитозин и тимин были "неуловимы" в предыдущих анализах из-за их более тонкой структуры.

В более ранних экспериментах ученые создавали что-то вроде "метеоритного чая", поместив фрагменты метеорита в горячую ванну с муравьиной кислотой. После этого специалисты анализировали молекулярный состав получившегося внеземного бульона, но из-за того, муравьиная кислота очень реакционноспособна, молекулы цитозина и тимина могли в ней разрушиться.

В этот раз ученые использовали прохладную жидкость вместо горячей кислоты, и у них получилось извлечь деликатные соединения.

Новое открытие не дает однозначного ответа на вопрос, возникла ли жизнь на Земле или была занесена на планету из космоса, но теперь у исследователей определенно больше информации и возможностей для других экспериментов.