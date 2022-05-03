9 мая в столице пройдет митинг-реквием, посвященный Великой Победе

9 мая 2022 года на площади Победы в Бишкеке состоится митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием личного состава войск Бишкекского гарнизона. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС.

В памятном мероприятии примут участие ветераны войны и труженики тыла, руководители министерств и ведомств, представители военно-дипломатического корпуса, а также жители и гости столицы.

У южных ворот столицы стартует ставшая традиционным международная акция "Бессмертный полк".

В преддверии памятной даты проводится тренировка прохождения торжественным маршем личного состава войск Бишкекского гарнизона и подготовка вооружения и военной техники времен ВОВ к показу.