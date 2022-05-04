В Узбекистане ожидается жара до +40 градусов

По данным Узгидромета, в выходные дни на территорию Узбекистана вновь начнется вынос жаркого воздуха из районов зарубежного юга. Об этом сообщает uznews.uz.

Температура воздуха составит +16...+21 градусов ночью, +35...+38 градусов днем, по северу и югу местами воздух прогреется до +40 градусов. Такие значения превысят средне-климатическую норму на 2-4 градуса.

Сухая малооблачная погода сохранится по всей республике, лишь по горным районам Ферганской области к вечеру субботы местами возможны кратковременные дожди с грозами.

В пятницу и субботу в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.