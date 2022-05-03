СМИ: В Казахстане приостановили следствие о пытках Викрама Рузахунова

Избитый в январе гражданин Кыргызстана боится ехать в Алматы, чтобы дать показания против тех, кто нанес ему увечья, сообщает "Орда".

10 февраля 2022 года межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков. Однако потерпевший всё это время категорически отказывается приезжать в Алматы из Бишкека для участия в следственных действиях.

"Рузахунов отказывается давать здесь показания, потому что опасается провокаций и боится за свою жизнь и здоровье. А нашим правоохранительным органам это только на руку, поскольку без его участия нельзя вести полноценное расследование. Я заявляла в апреле ходатайство об организации выездного допроса в Бишкеке, просила, чтобы кто-то из членов следственно-оперативной группы съездил туда и взял показания Викрама, но мне отказали", – рассказывает адвокат Рена Керимова, представляющая интересы потерпевшего.

По её словам, личности подозреваемых и все обстоятельства совершения тяжкого преступления всё ещё выясняются, так как нет показаний потерпевшего. Из-за этого следствие по резонансному делу приостановлено.

"В настоящее время Генпрокуратура Казахстана ведёт переговоры с кыргызскими коллегами об организации поездки Рузахунова в Алматы для участия в следственных действиях. Здесь ему гарантируют охрану и защиту, но он всё же опасается приезжать сюда", – говорит Керимова.

Отмечено, что 14 февраля музыкант написал заявление на имя генпрокурора Кыргызстана Зулушева, в котором попросил возбудить уголовное дело по факту пыток. По настоянию надзорного органа соседней республики в Антикоре завели дело по статье 146 части 2 пункта 1 УК РК - "Пытки" в отношении должностных лиц областного департамента полиции.

Наказание по данной статье предусматривает от 3 до 7 лет колонии и лишение права заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Интересы Рузахунова представляют 3 адвоката: один в Бишкеке и два в Алматы – это Елена Жигалёнок и Рена Керимова. По их словам, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, нанесённого здоровью кыргызского джазмена.