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Сотрудниками СВР МВД задержан лжемилиционер-вымогатель

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- Канат Кожоев
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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Службы внутренних расследований МВД в микрорайоне "Восток-5" города Бишкека задержан лжемилиционер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Указывается, что задержание было произведено в рамках досудебного производства по факту вымогательства денежных средств, предусмотренного ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК, расследуемого прокуратурой города Бишкека.

Установлено, что гражданин И.С., представляясь сотрудником правоохранительных органов, запугивая лишением свободы, вымогал у жителя города Бишкека 150 тысяч сомов.

2 мая 2022 года сотрудниками СВР МВД КР совместно с прокуратурой города Бишкека при получении очередной суммы денежных средств в размере 15 тысяч сомов гражданин И.С. задержан с поличным.

Ранее до этого вымогатель путем угроз получил деньги в виде взятки в сумме 130 тысяч сомов.

В настоящее время задержанный в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/417628
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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