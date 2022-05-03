Сотрудниками СВР МВД задержан лжемилиционер-вымогатель

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Службы внутренних расследований МВД в микрорайоне "Восток-5" города Бишкека задержан лжемилиционер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Указывается, что задержание было произведено в рамках досудебного производства по факту вымогательства денежных средств, предусмотренного ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК, расследуемого прокуратурой города Бишкека.

Установлено, что гражданин И.С., представляясь сотрудником правоохранительных органов, запугивая лишением свободы, вымогал у жителя города Бишкека 150 тысяч сомов.

2 мая 2022 года сотрудниками СВР МВД КР совместно с прокуратурой города Бишкека при получении очередной суммы денежных средств в размере 15 тысяч сомов гражданин И.С. задержан с поличным.

Ранее до этого вымогатель путем угроз получил деньги в виде взятки в сумме 130 тысяч сомов.

В настоящее время задержанный в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.