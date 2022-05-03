Погода
$ 83.12 - 84.87
€ 84.74 - 85.74

Садыр Жапаров примет участие в футбольном турнире "Мурас"

1425  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров примет участие в дружественном футбольном турнире "Мурас". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент сыграет в составе команды "Президенттин администрациясы", в которой представлены министры, руководители госорганов и структурных подразделений администрации президента.

В спортивном мероприятии участвуют 12 команд. По итогам жеребьевки они разделены на четыре группы:

• группа А: "Президенттин администрациясы", "Ден соолук", "Жогорку Кеңеш";

• группа В: "Өнөр", "Билим", "Ыйман;

• группа С: "Бизнес", "Элчилер", "Спорттук федерациялар";

• группа D: "Алга", "Аймактар", "Журналисттер".

4 мая будут проведены групповые и четвертьфинальные игры, 5 мая состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.

Игры будут транслироваться в прямом эфире общественной телерадиовещательной корпорации и на телеканале "КТРК Спорт".

Начало трансляции:

- 4 мая в 10.00 часов;

- 5 мая в 12.00 часов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417630
Теги:
Садыр Жапаров, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  