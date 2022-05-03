Садыр Жапаров примет участие в футбольном турнире "Мурас"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров примет участие в дружественном футбольном турнире "Мурас". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент сыграет в составе команды "Президенттин администрациясы", в которой представлены министры, руководители госорганов и структурных подразделений администрации президента.

В спортивном мероприятии участвуют 12 команд. По итогам жеребьевки они разделены на четыре группы:

• группа А: "Президенттин администрациясы", "Ден соолук", "Жогорку Кеңеш";

• группа В: "Өнөр", "Билим", "Ыйман;

• группа С: "Бизнес", "Элчилер", "Спорттук федерациялар";

• группа D: "Алга", "Аймактар", "Журналисттер".

4 мая будут проведены групповые и четвертьфинальные игры, 5 мая состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.

Игры будут транслироваться в прямом эфире общественной телерадиовещательной корпорации и на телеканале "КТРК Спорт".

Начало трансляции:

- 4 мая в 10.00 часов;

- 5 мая в 12.00 часов".