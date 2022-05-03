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Бакыт Торобаев ознакомился с производством по выпуску лекарств

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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в продолжение своих визитов на отечественные предприятия ознакомился с деятельностью завода по производству лекарственных препаратов "Биовит" в селе Сокулук Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он осмотрел производственные помещения, лаборатории, а также ознакомился с ходом строительства нового здания завода.

В рамках посещения предприятия Бакыт Торобаев встретился с представителями Ассоциации фармацевтической промышленности. На встрече были обсуждены актуальные вопросы отрасли, в том числе вопросы государственной поддержки, маркировки, регистрации лекарств и развития экспорта.

Бакыт Торобаев подчеркнул приверженность кабинета министров поддержке отечественных производителей.

"Наша цель - поддержать отечественных производителей, обеспечить дальнейшее развитие отраслей экономики, промышленности, в том числе фармацевтической отрасли. Это позволит решить вопросы импортозамещения и обеспечить внутренний рынок страны необходимыми препаратами, а в дальнейшем выйти на экспорт", - сказал он.

Для справки: на предприятии, где работают более 100 человек, производят более 83 наименований генерических лекарственных препаратов. Завод планирует выпускать ещё 32 вида лекарственных препаратов.


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URL: https://www.vb.kg/417631
Теги:
Бакыт Торобаев, лекарства, Кыргызстан
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