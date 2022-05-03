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Госантимонополия: цены на подсолнечное масло снижаются

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба Госантимонополии сообщает о снижении цен на растительное масло в торговых сетях - "Народный", "Глобус", "Фрунзе".

Указывается, что это произошло в связи с принятием постановления кабинета министров КР об обнулении НДС на растительное масло при поставке и импорте на территорию КР и проведенной службой антимонопольного регулирования работой по информированию крупных торговых объектов о необходимости снижения цены на растительное масло при формировании ее розничной стоимости.

Снижение цен на отдельные марки подсолнечного масла, которые пользуются повышенным спросом среди потребителей, составило:

Наименование товараЦена до сниженияЦена после снижения
1Подсолнечное масло "Злато" 1 л – ТС "Фрунзе"182 сом162 сом
2Подсолнечное масло "Благояр" 1 л – ТС "Фрунзе"175 сом156 сом
3Подсолнечное масло "Лучезарное" 1 л – ТС "Фрунзе"165 сом147 сом
4Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Фрунзе"191 сом171 сом
5Подсолнечное масло "Олейна" 1 л – ТС "Глобус"197 сом176 сом
6Подсолнечное масло "Шедевр" 1 л – ТС "Глобус"187 сом167 сом
7Подсолнечное масло "Аведовъ" 1 л – ТС "Глобус"176 сом157 сом
8Подсолнечное масло "Золотая семечка" 1 л – ТС "Глобус"180 сом160 сом

По информации администрации торговых сетей, снижение произошло по всем позициям растительного масла, также сообщается, что продукция поступает без перебоев, товары имеются в достаточном объеме, ажиотажа среди потребителей не имеется.


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URL: https://www.vb.kg/417637
Теги:
Госантимонополия, цены, Кыргызстан
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