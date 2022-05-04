Неравная половина, или Почему в Кыргызстане не хватает женщин-лидеров

"В резолюции 1325 Совета Безопасности ООН подчеркивается, что надо обращать прицельное внимание на факторы неравенства, являющиеся причиной того, что женщины и девушки становятся особенно уязвимыми, также необходимо преодолеть все препятствия, которые мешают им требовать своих прав или осуществлять их в обществе и властных структурах. Этот документ был принят 20 с лишним лет назад, но по-прежнему остается актуальным для нашей страны. Нам нужны лидеры-женщины, чтобы пробуждать сельчанок избавляться от стереотипов, говорить им о возможностях женщин для продвижения гендерного равенства, прав человека и устойчивого развития в КР", - сказала vb.kg руководитель ОО правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова перед началом тренинга по женскому лидерству, прошедшему в Бишкеке.

Как она отметила, такие инициативные и независимые соотечественницы есть в Кыргызстане, но важно, чтобы их стало больше. И судя по тому, что в работе тренинга приняли участие депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева, омбудсмен КР Атыр Абдрахматова, эксперт секретариата уполномоченного по правам ребенка администрации президента КР Гульзина Бообекова, депутаты местных кенешей из разных регионов, сотрудники государственных органов, общественные деятели, эти проблемы признаются актуальными на всех уровнях власти.

В резолюции ООН, как подчеркнула Исмаилова, представлены четыре элемента, являющиеся основой для разрешения всех конфликтов с учетом гендерной проблематики. Это - предотвращение, защита, участие и укрепление мира, на которых и был сделан акцент при обсуждении этих вопросов.

"Знания и навыки, полученные на тренинге, помогут мне быстрее и грамотнее отстаивать права и интересы пользователей коммунальных услуг в моем городе", - сказала vb.kg Гульназ Сарбашева, депутат городского кенеша Майлуу-Суу. В прошлом, по ее словам, она проработала 22 года на заводе. А теперь вплотную занимается вопросами улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг горожанам. Благодаря ее настойчивости и принципиальной позиции Гульназ Сарбашева выявила неэффективное использование средств на местном предприятии "Теплосеть". Что привело к увольнению директора.

"Вот таких женщин-лидеров не хватает в стране, вот таким надо давать знания и придавать уверенность в своих силах, чтобы они могли отстаивать права других и не давать их в обиду. Ради этого и ради того, чтобы таких кыргызстанок становилось все больше, и проводятся наши тренинги. И, как мы убедились на многих примерах, женщины-лидеры привносят в общество больше справедливости, открытости и законности, а спорные вопросы решаются ими быстрее", - добавила vb.kg Толекан Исмаилова.

Как справедливо подчеркнула в свою очередь Наталья Звягина, директор Amnesty International, правозащитники - как зонт от несправедливости и нарушения прав граждан.

Кроме ознакомления с различными национальными и международными законодательными актами, с их реализацией в Кыргызстане, участники тренинга встретились с представителями аппарата омбудсмена, секретариата национальной платформы по снижению рисков и бедствий при МЧС и бизнес-ассоциации JIA.

Особенно эмоциональным и захватывающим было обсуждение тем феминизма и гендера.

"На мой взгляд, для верного понимания равноправия и гендерных ролей нужно продолжить работу над решением гендерных вопросов через разъяснение, обучение и продвижение законов", - высказала свою точку тренер Бермет Стакеева из Форума женских НПО.

"У нас в мыслях действительно множество стереотипов, которые нам надо самим преодолевать", - согласилась Урпия Усенова из Оша. "Но не только стереотипы в семье, на работе, коррупция мешают почувствовать себя более независимыми, показать себя в общественной жизни, но и отсутствие поддержки женщин друг другом, нет пока между нами солидарности. Что красноречиво показывает наше слабое участие, например, в выборах и присутствие в разных структурах власти", - считает Гулида Бешкемпирова из Чуйской области.

Ее выступление продолжила Насипкуль Амасбаева из Тюпа: "В семье женщина сильно зависима в экономическом плане. Как правило, она зарабатывает меньше мужчины. В бизнесе ей сложнее участвовать в тендерах, она не может взять кредит в банке, так как не может обеспечить залог. Имущество, как правило, принадлежит семье мужа. Со стороны местной власти не ощущается поддержки в вопросах приобретения земельного участка. В воспитании детей оба родителя должны принимать равное участие, а на деле кто ведет хозяйство, кто отправляет детей в школу, кто после работы занимается бытом? Женщины погружены в него, им не до участия в семинарах и тренингах, у них низкий потенциал. Надо расширять экономические возможности для женщин через обучение, предоставление им на первых порах помощи".

Специалист отдела поддержки семьи и детей Министерства труда и социальной защиты Анийпа Исабекова привела конкретные примеры, когда в семье ущемляются права женщины.

"Весь быт на невестке, весь бюджет у мужа, даже свои отпускные она вынуждена отдавать мужу или свекрови. Мать не может дать имя ребенку, так как, согласно стереотипам, это право только мужа. Контракт за высшее обучение жены в вузе оплачивают ее родители, а не муж, а вот высшее образование мужа в приоритете, муж имеет право на отдых, а если жена берет отпуск, то он обязательно совпадает с ремонтом дома", - справедливо заметила она.

Как подчеркивалось на встрече, многое зависит от воспитания в семье, когда изначально мальчик воспитывается как опора и непререкаемый авторитет в будущем, а девочка как временный член семьи.

Одной из главных тем мероприятия стала тема участия женщин в выборах и работе в местных кенешах. Мээрим Молдалиева из села Байзак Нарынской области рассказала, что из 21 депутата местного кенеша только 8 женщин, она одна из них.

"В законах все хорошо и правильно прописано, но на практике все сложнее. Далеко не все сельские женщины стремятся отстаивать свои права. Им для начала надо хотя бы говорить о них", - считает она.

До слез многих женщин тронул документальный фильм "Насрин" о судьбе иранской правозащитницы, осужденной на 38 лет лишения свободы. Этот фильм, как пояснила эксперт по противодействию экстремизма и терроризма Юлия Денисенко, не о борьбе против ношения хиджаба. Фильм поднимает более глубокие темы, в частности, о праве выбора каждой девушкой и женщиной, как ей жить, чем заниматься, за кого выходить замуж и так далее. Денисенко добавила, что в сравнении со многими странами в Кыргызстане есть, чем гордиться в плане защиты прав человека, и призвала беречь свои права и свободы.

Вопрос-ответ

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева ответила на вопросы своих коллег, депутатов местных кенешей и участниц тренинга.

Светлана Халбаева из Кызыл-Кии сказала, что уже не один год добивается открытия реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, но проблема не решается. Эльвира Сурабалдиева ответила, что в стране растет количество детей с разными патологиями и, естественно, увеличивается и потребность в таких центрах. Сейчас проходит инвентаризация социальных объектов по стране, которые она курирует. И будет ставить вопрос об охране здоровья детей и о строительстве новых реабилитационных центров, где маленькие граждане нашей страны могли бы поддерживать свое здоровье. Для нее это – наиглавнейший вопрос.

Гульмайрам Эгембердиева из Сокулукского района задала два вопроса. По ее словам, местные дороги требуют ремонта. Например, отрезок дороги в 300-400 метров от Дачи Суу до трассы в аэропорт "Манас" требует капитального ремонта. Но проблема жителей местным властям, как говорится, до лампочки. Сурабалдиева попросила написать письмо на ее имя, чтобы она могла принять меры по решению вопроса.

Что касается второго вопроса о квотировании на выборах по полу, то депутат ЖК призналась, что по одномандатным округам женщинам конкурировать с мужчинами довольно тяжело. Пока без квот женщинам сложно выиграть "гонку".

Гульназ Сарбашева депутат горкенеша Майлуу-Суу предложила такой вариант развития города: выделять деньги на содержание госорганов города из республиканского бюджета, а высвободившиеся средства из местного бюджета направить на развитие города. Интересное предложение, но требует серьезной проработки, считает Сурабалдиева.

Участники поблагодарили Эльвиру Сурабалдиеву за открытость и желание помочь.

Встреча стала большим стимулом для региональных активистов в их дальнейшей работе в сообществах.