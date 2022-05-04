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Минприроды обязало компанию "Шин-Лайн" снизить выбросы вредных веществ

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- Наталья Крайнова
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В Аламединском районе Чуйской области жители заметили черный дым из трубы на территории ОсОО "Шин-Лайн", сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Сообщается, что 3 мая в социальной сети "Фейсбук" было размещено обращение активиста Атая Бейшенбека о черном дыме, выходящем из трубы ОсОО "Шин-Лайн".

После этого инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора направили письменное уведомление на адрес компании.

ОсОО предписывают принять меры для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, включая установку в дымовых трубах пыле-газоочистных установок.

Кроме того, не производить сжигание синтетических резиновых, пластиковых и других отходов.

В случае неисполнения вышеуказанных требований будут применены административные и иные меры реагирования, согласно действующему законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/417642
Теги:
Чуйская область, экология
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