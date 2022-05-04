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Прямой авиарейс Будапешт - Бишкек - Будапешт появится в ближайшее время

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке завершился официальный визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

3 мая Петера Сийярто встретился с президентом Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым.

В рамках визита Петера Сийярто в КР было проведено 2-е заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета по вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В соответствии с повесткой дня заседания Стратегического совета министры иностранных дел КР и Венгрии обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. В частности, были обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высшем уровне в 2022 году, дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

Стороны договорились об открытии прямого авиарейса по маршруту Будапешт - Бишкек - Будапешт венгерской авиакомпанией WizzAir в самое ближайшее время. Запуск прямого авиасообщения Будапешт - Бишкек - Будапешт очень важен для КР с точки зрения дальнейшего развития инвестиционного и туристического потенциала.

Была обсуждена работа Венгерско-Кыргызского фонда развития, реализация проектов в рамках фонда, достигнута договоренность о постепенном доведении уставного капитала фонда до 50 млн долларов по мере успешной реализации инвестиционных проектов.

Обсуждены вопросы деятельности Кыргызско-Венгерского делового совета. Венгерской стороне было предложено провести очередное заседание Кыргызско-Венгерского делового совета в Бишкеке в текущем году.

Также в ходе заседания Стратегического совета были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере образования. Министр иностранных дел КР Кулубаев выразил благодарность Петеру Сийярто за увеличение квоты на обучение кыргызских студентов в высших учебных заведениях Венгрии до 200 мест ежегодно по программе Stipendium Hungaricum.

На заседании были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между КР и Венгрией. В частности, стороны обсудили проведение Дней культуры Кыргызстана в Венгрии и Венгрии в Кыргызстане.

Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в рамках Организации тюркских государств, а также в формате Вышеградская группа - Центральная Азия.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

Дорожная карта по двустороннему сотрудничеству между Министерством иностранных дел КР и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2022-2025 годы.

Меморандум между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством человеческих ресурсов Венгрии по сотрудничеству в сфере культуры.


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URL: https://www.vb.kg/417645
Теги:
Венгрия, Кыргызстан
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