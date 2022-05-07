Школа "Илим". Движение к цели – без страха и сомнений!

Юбилей родной школы – это всегда торжество, гордость, ностальгия. Сейчас эти чувства переполняют всех тех, кто когда-либо учился или работал в образовательном комплексе "Илим". Как и тех, кто только сейчас делает первые шаги в большую жизнь. "Илиму" -29 лет, и это уже богатая педагогическим опытом история. "Илиму" в Оше – 25 лет.

Чем живет сегодня Илим, как решает многочисленные школьные проблемы быта и обучения? Об этом рассказывает Есеналиева Гульджамал - соучредитель и директор образовательного комплекса Илим, отличник образования, национальный координатор сети школ ЮНЕСКО Кыргызстана, учредитель школы ИЛИМ в Оше, соучредитель ассоциации Союза образовательных учреждений.

Вы, наверное, согласитесь, что нынешний уровень образования оставляет желать лучшего?

- К сожалению, это так. Сейчас в образовании очень много проблем. Снизился общий уровень образованности населения. И это вина наша, взрослых, что довели до этого. Каждый раз реформы начинаются не с того. Надо поднимать качество обучения школьников, решать катастрофическую нехватку учителей, а у нас вместо этого начинают продлевать учебный срок или переносят начало учебного года на полмесяца. Не хватает финансирования, строится мало школ. Правда сейчас по республике строится 27 школ на арабский кредит. Но возникает вопрос – а подготовили ли мы учителей для этих школ? Предусмотрено ли финансирование их. А то получается, что инвесторы построили школу, но не решили вопрос, кто там будет работать. Как получилось со школой Газпрома. Три года строилась школа, а педагогов не подготовили, финансирование не выделили. Конечно, разгрузить существующие школы необходимо, они переполнены. Но найдем ли мы квалифицированные кадры для полноценного образования. У нас в стране высокая рождаемость, а кто-нибудь работает со статистическими данными, готовятся каждый год принимать все больше и больше детей? В переполненных школах учителя перегружены, чувствуется усталость и кажется, что у многих может наступить профессиональное выгорание. Учитель тогда дает полноценный урок, когда он хорошо подготовлен, эмоционально наполнен, чувствует интерес класса. Тогда он как актер на сцене. С чувством ведет свою роль, преподнося интересный материал. Но в таком напряжении, как сейчас, он выхолащивается, устает от дополнительных нагрузок. И зарплаты, сколько не говорят о том, что их поднимают, будет мало. Труд учителя – круглосуточный труд.

Но ваша школа на хорошем счету, и насколько я знаю образование и воспитание детей здесь поставлено во главу угла.

- Наши кадры – это наша гордость! У нас в школе работают 80 учителей – 14 из них отличники образования, 15 человек имеют почетную грамоту минобразования . 72 процента старожилы, работают 10 – 15 лет в Илиме, есть и те, кто все 29 лет. Хочется внести наш вклад в нынешнюю молодежь, позаботиться о качественном образовании, которое ребенок получает в процессе обучения. Ведь мы не получаем результат мгновенно, наш результат отложен на годы и зависит от возрастных, психофизиологических процессов развития личности, от среды, в которой живет и развивается ребенок. Мы получили лицензию от Минобразования и обязаны давать госстандарт Кыргызской Республики. Это необходимый минимум для каждой школы. Но каждая школа имеет свой добавочный компонент – это то, что она дает помимо необходимых знаний. Например, иностранный язык по госстандарту начинают изучать с третьего класса, а в Илиме с детского сада.

У нас есть урок шахмат, до пятого класса обязателен, а затем уже для тех, кто ими увлекся. Наша концепция – дать ребенку сохранить индивидуальность, развить его таланты, поверить в себя, идти смело вперед, рисковать. А шахматы учат думать, анализировать, находить правильный выход из трудного положения.

Мы как бы даем детям ящик с инструментами и учим работать с ними. Он сам решит, когда ими воспользоваться в будущем, главное, чтобы имел ими пользоваться и знал, какой инструмент для чего предназначен. Человек, даже маленький, должен иметь право выбора. Не получилось в жизни одно, займись другим. Вот мы и стараемся растить их смелыми, свободными, умеющим не боясь сделать решительный шаг. Упал – поднимись и иди дальше.

Мир меняется каждую минуту. Ощущаете ли вы эти перемены в своей школе?

И может быть даже острее, чем кто-либо. Сейчас стремительное время, когда информация удваивается каждые 12 часов, поэтому сейчас все, кто хочет двигаться, учатся постоянно. Жизнь меняется, мы должны идти в ногу. То пандемия, теперь война, все это меняет наше сознание и отношение к жизни. Люди решают для себя непростые задачи, как выживать, как жить дальше. Уже не приходится ждать покоя и стабильности. и научить жить в этой новой действительности должен учитель, который и сам должен постоянно учиться.

Нам во время пандемии дали одну неделю, чтоб перестроиться на онлайн-обучение. Многие не знали, как с этим работать, не было программ и методик, по которым учитель мог бы быстро переключиться на новое обучение. Одно дело видеть ученика в классе, его интерес, а тут перед педагогом возник только экран. Ни для кого не секрет, что нынешние дети лучше владеют современной техникой, нежели старшее поколение, поэтому во время онлайн-уроков они что-то переключают, где-то хитрят. Нам в течение недели пришлось купить ноутбуки, роутеры в дома всех учителей, а кого-то даже учить. Наши айтишники ездили по домам, а учителя живут и в пригороде, и в селах. Обучили, разработали специальный тренинг для учителей. В Илиме есть своя Академия повышения квалификации, в которой много курсов. Учитель, при необходимости, может пойти туда в свободное время и учиться.

Нынешний учитель должен быть гибким, динамичным, любить и хотеть учиться постоянно. И мы не знаем, каким будет следующий учебный год. Лето, да и все каникулы в Илиме проходят в тренингах. Мы осознаем, что отстаем от детей в некоторых вопросах, вот и учимся всегда.

Но несмотря на загруженность все же находите возможность развивать в каждом ученике его индивидуальные качества?

- Да, мы не хотим стричь всех под одну гребенку. Сохраняем индивидуальность маленького человека. Класс - это живой организм. И в каждом классе один и тот же урок проходит по-разному. А учителю при этом за 5 минут перемены надо перестроиться. Донести до каждого необходимые знания, сформировать компетенции, не загасить инициативу, мысль.

Мы стремимся развивать в каждом ученике его успех, создаем площадки успеха. Ни для кого не секрет то, что учитель нередко больше внимания на уроке уделяет менее успешным детям. А до талантливых детей "руки не доходят", ведь учителю необходим результат! Минимальный результат учителя – дать госстандарт. Но мы хотим развить личность, обеспечить его личностный рост относительно самого себя, дать ребенку возможность заниматься тем, что ему по душе, и получается лучше всего. Поэтому у нас практикуются различные нестандартные формы работы с учениками. Экскурсии, поездки, интерес к сделанному своими руками - это останется в них навсегда. Ежегодно проводится исследовательская работа на всех уровнях – от детского сада до 11 класса. В детском саду эта работа ведется в каждой группе по своей тематике, а в школе создаются рабочие группы из разных классов, объединенные одной темой и дети сами записываются в группы с интересующими их темами.

Так в этом году у старших деток детского сада и начальной школы была тема "Метеостанция", на территории построили собственную метеостанцию и можем делать прогноз. Мы все можем посмотреть в телефоне прогноз погоды, но из чего он складывается, не знаем. Так вот наши дети научились это делать. Первоклашки исследовали происхождение бумаги и затем сами ее делали, потом объяснили, почему в одном случае она коричневая, а в другом белая. Однажды меня пригласили на презентацию исследовательской работы в младшую группу детского сада. Я, конечно, поиронизировала, какая может быть исследовательская работа у деток 2 – 3 лет. Но была поражена, увидев, как они экспериментировали с песком и водой, изучая, почему сухой песок рассыпается, а мокрый сохраняет форму. У старшеклассников была тема "Покорение Марса", на которой ребята изучали, фантазировали, что необходимо сделать на Марсе, чтобы эта планета стала обитаемой. На этой неделе прошла заключительная конференция по итогам исследовательской работы за этот учебный год. Очень интересно!

Есть в вашей концепции основное направление, которому подчинена вся педагогическая и внешкольная деятельность?

- Нам важно обеспечить личностный рост каждого ребенка, сформировать дух лидерства, развить критическое мышление, чтобы дети заявляли о себе, были смелы и свободны в своем мышлении. Этому мы посвящаем много времени. Есть направление развития soft skills, STEAM образование. У нас есть Курс самопознания, задача которого научить ребенка понимать и принимать себя в первую очередь, а потом и окружающих. Особенно такая работа важна в переходном возрасте. Проводим тренинги для пятиклассников "Я + Я = хорошая компания", чтобы дети лучше себя понимали, затем "Я и общество" и так далее. Ребенок должен понимать, что с ним происходит и то, что свою жизнь он проведет сам с собой. И куда бы он не уехал, с кем бы не дружил – от себя не уйти. Поэтому начни уважать себя, а потом окружающих, научись контролировать свои эмоции, умей. слышать и слушать других. Курс ведут ученики старших классов, подготовленных нашими психологами. Ребятам интереснее заниматься с молодыми, они лучше и доступнее доносят им материал. Есть у нас и друзья, например, Ассоциация юных лидеров Казахстана, с которой мы сотрудничаем уже 27 лет, проводим тренинги на Иссык-Куле и в Алматы. Тренинги тоже проводят старшеклассники, студенты, молодые педагоги. Дети учатся работать в команде, постигают межличностные коммуникативные отношения. На всех этапах обучения мы развиваем лидерство, свободу слова, умение правильно говорить, оценивать ситуацию, анализировать. Даем даже политические ситуации. Таким образом мы вырабатываем у них свое мнение. Наши дети учатся и работают по всему миру и многие из них благодарны полученным знаниям и компетенциям.

Хорошие отношения сложились с Канадой. Организовываем летние лагеря. Вывозим детей в летние лагеря Англии и Канады. Шикарные условия, прекрасные обучающие программы для детей из разных стран мира, погружение в язык. Наши дети выгодно отличаются от других умением налаживать и поддерживать контакты, коммуницировать, дружить. Ни здесь, ни за рубежом наши дети никогда не попадали в плохие ситуации.

Скоро заканчивается учебный год. Кто-то уйдет в большую жизнь, кто-то на каникулы. Что бы вы пожелали своим подопечным?

Свободы! Внешней и внутренней. Двигаться к намеченной цели без страха, чтобы помнили, что мы всегда их поддержим!

Хочу также поздравить всех с приближающимся праздником – 9 Мая -Днем Победы. Это святой день для всех нас. Моя мама, Хайрова Алия Атауловна, была участником ВОВ, прошла пол-Европы. В ее честь в Илиме учениками посажена березовая роща.

Здоровья ветеранам и нам не забывать никогда об их великом подвиге!