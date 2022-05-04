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В Оше после массового отравления сожгли партию пирожных и тортов (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Оше уничтожена партия пирожных "Сахобат". Выяснилось, что именно эта продукция стала причиной массового отравления в городе. После употребления пирожных отравились 35 человек, из них 14 детей были госпитализированы.

Сообщается, что на мусорном полигоне города Оша в присутствии соответствующей комиссии сотрудники СЭС уничтожили кондитерские изделия цеха "Сахобат".

По информации Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, у отравившихся граждан кондитерскими изделиями "Сахобат" обнаружена стафилококковая инфекция.


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URL: https://www.vb.kg/417648
Теги:
отравление, Ош
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