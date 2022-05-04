МВД запрещает использовать символику, связанную с конфликтом на Украине

В Кыргызстане МВД призывает граждан воздержаться от действий, которые могут спровоцировать межнациональную вражду, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в целях пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций на территории Кыргызстана, в особенности среди участников праздничных мероприятий, в честь 9 Мая сотрудниками органов внутренних дел проводятся профилактические мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, эмблем, символики, связанных с военным конфликтом между Украиной и Россией.

Ведется усиленная разъяснительная работа на крупных рынках: "Дордой", Орто-Сай", "Рынок Ош", а также с владельцами и торговцами в торговых центрах, которые занимаются продажей или сдачей в аренду военной формы и с организаторами шествия "Бессмертный полк - Кыргызстан", который пройдет 9 мая. Проводится постоянный мониторинг в сети Интернет.

Кроме того, сотрудниками главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики выявлено 3 факта незаконного нанесения на автотранспортное средство наклеек, схем и других символов, за которое предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 194 Кодекса о правонарушениях ("Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы транспортных средств оперативных служб или установлены специальные звуковые и световые сигналы").

Составлены протоколы о нарушении и наложены штрафы в размере 5500 сомов за каждый.

Учитывая, что на территории Кыргызской Республики проживают представители более 80 национальностей, Министерство внутренних дел рекомендует гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам, и предупреждает об ответственности за указанные действия в соответствии с законодательством.