Погода
$ 83.28 - 84.27
€ 84.74 - 85.74

В Бишкеке проходит дружеский футбольный турнир "Мурас"

844  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 4 мая, проходит дружеский футбольный турнир "Мурас" с участием команды администрации президента во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на сайте президента.

Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.

Открывая турнир, глава государства напомнил, что в прошлом году в Кыргызстане отмечали 100-летие кыргызского футбола и провели дружеский футбольный турнир, после которого принято решение проводить такие мероприятия на постоянной основе два раза в год.

"Как говорится, спорт - источник здоровья, посол мира. Сегодня в турнире участвуют послы других стран. Это говорит о нашем единстве и согласии", - сказал Садыр Жапаров.

В спортивном мероприятии участвуют 12 команд: администрации президента, Жогорку Кенеша, ветеранов отечественного футбола, представителей дипломатического корпуса и духовенства, руководителей органов местного самоуправления, представители сферы здравоохранения и образования, представители средств массовой информации и спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417652
Теги:
Садыр Жапаров, турнир, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  