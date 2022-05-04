В Бишкеке проходит дружеский футбольный турнир "Мурас"

В Бишкеке сегодня, 4 мая, проходит дружеский футбольный турнир "Мурас" с участием команды администрации президента во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на сайте президента.

Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.

Открывая турнир, глава государства напомнил, что в прошлом году в Кыргызстане отмечали 100-летие кыргызского футбола и провели дружеский футбольный турнир, после которого принято решение проводить такие мероприятия на постоянной основе два раза в год.

"Как говорится, спорт - источник здоровья, посол мира. Сегодня в турнире участвуют послы других стран. Это говорит о нашем единстве и согласии", - сказал Садыр Жапаров.

В спортивном мероприятии участвуют 12 команд: администрации президента, Жогорку Кенеша, ветеранов отечественного футбола, представителей дипломатического корпуса и духовенства, руководителей органов местного самоуправления, представители сферы здравоохранения и образования, представители средств массовой информации и спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.