Сотрудников администрации президента обучают электронному документообороту

В Кыргызстане идет подготовка к полномасштабному внедрению Системы электронного документооборота (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

С 11 мая все государственные органы будут взаимодействовать с администрацией президента КР посредством СЭД. В связи с этим Минцифры провело обучение для сотрудников администрации президента по работе в системе электронного документооборота Infodocs.

В ходе обучения участникам были продемонстрированы процессы движения документов с момента создания в системе и до отправки адресату. Также сотрудники прошли обучение по созданию внутренних поручений, отслеживания маршрута и статуса отправленного документа, а также формирования отчёта по исполнительской дисциплине. Во время обучения были показаны процессы работы для делопроизводителя, руководителя и исполнителя.

На сегодняшний день система электронного документооборота Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации в:

37 государственных органах; более 700 подведомственных и территориальных подразделениях государственных органов; 7 полномочных представительствах президента в областях; 40 районных государственных администрациях; 32 мэриях городов; 26 городских кенешей; 452 айыл окмоту; 52 муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях.

Количество пользователей составляет 62 678 тыс. сотрудников государственных органов, из них около 25 тыс. постоянные пользователи.

С момента внедрения системы по настоящее время в государственных органах всего зарегистрировано 3 419 679 документов.