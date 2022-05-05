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Сотрудников администрации президента обучают электронному документообороту

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане идет подготовка к полномасштабному внедрению Системы электронного документооборота (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

С 11 мая все государственные органы будут взаимодействовать с администрацией президента КР посредством СЭД. В связи с этим Минцифры провело обучение для сотрудников администрации президента по работе в системе электронного документооборота Infodocs.

В ходе обучения участникам были продемонстрированы процессы движения документов с момента создания в системе и до отправки адресату. Также сотрудники прошли обучение по созданию внутренних поручений, отслеживания маршрута и статуса отправленного документа, а также формирования отчёта по исполнительской дисциплине. Во время обучения были показаны процессы работы для делопроизводителя, руководителя и исполнителя.

На сегодняшний день система электронного документооборота Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации в:

  1. 37 государственных органах;
  2. более 700 подведомственных и территориальных подразделениях государственных органов;
  3. 7 полномочных представительствах президента в областях;
  4. 40 районных государственных администрациях;
  5. 32 мэриях городов;
  6. 26 городских кенешей;
  7. 452 айыл окмоту;
  8. 52 муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях.

Количество пользователей составляет 62 678 тыс. сотрудников государственных органов, из них около 25 тыс. постоянные пользователи.

С момента внедрения системы по настоящее время в государственных органах всего зарегистрировано 3 419 679 документов.


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URL: https://www.vb.kg/417657
Теги:
электронное правительство, чиновник
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