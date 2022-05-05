Сотрудников администрации президента обучают электронному документообороту

В Кыргызстане идет подготовка к полномасштабному внедрению Системы электронного документооборота (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
С 11 мая все государственные органы будут взаимодействовать с администрацией президента КР посредством СЭД. В связи с этим Минцифры провело обучение для сотрудников администрации президента по работе в системе электронного документооборота Infodocs.
В ходе обучения участникам были продемонстрированы процессы движения документов с момента создания в системе и до отправки адресату. Также сотрудники прошли обучение по созданию внутренних поручений, отслеживания маршрута и статуса отправленного документа, а также формирования отчёта по исполнительской дисциплине. Во время обучения были показаны процессы работы для делопроизводителя, руководителя и исполнителя.
На сегодняшний день система электронного документооборота Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации в:
Количество пользователей составляет 62 678 тыс. сотрудников государственных органов, из них около 25 тыс. постоянные пользователи.
С момента внедрения системы по настоящее время в государственных органах всего зарегистрировано 3 419 679 документов.