В Бишкеке задержали адвоката, подозреваемую в обмане граждан

В Бишкеке задержана адвокат, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в МВД обратился гражданин К. Э. Он заявил, что малознакомые женщины, войдя к нему в доверие, обманным путем завладели крупной суммой денег.

Следствие установило, что с февраля по октябрь 2024 года женщины, представившиеся как Р. А. и К., утверждали, что имеют связи с высокопоставленными лицами. Они обещали помочь приобрести квартиры в Бишкеке и автомобили по цене ниже рыночной стоимости. Под этим предлогом подозреваемые встречались с потерпевшим в разных местах и получили от него в общей сложности 90 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

В ходе следственных мероприятий установлена личность одной из подозреваемых. Ею оказалась жительница Чуйской области А. Р., 1984 года рождения. По данным МВД, с 2008 года она занимается адвокатской деятельностью и является членом Адвокатуры Чуйской области.

Также следствие полагает, что ранее женщина могла аналогичным способом обмануть еще нескольких граждан, завладев их денежными средствами.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Следственные действия продолжаются.

Граждан, пострадавших от действий указанных лиц или располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в Следственную службу МВД по телефону: +996 503 552 200.