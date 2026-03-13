В Кыргызстане появится "Школа 21" для бесплатного IT-обучения

В Кыргызстане создана образовательная организация дополнительного образования взрослых "Школа 21 – школа цифровых технологий".

Кабинет министров КР постановлением № 153 от 6 марта 2026 года учредил новую образовательную организацию при Министерстве просвещения.

Основные задачи "Школы 21":

- развитие цифрового образования в Кыргызстане;

-обеспечение бесплатного доступа граждан к современным IT-программам;

- подготовка востребованных на рынке труда IT-специалистов;

- повышение качества и эффективности обучения с использованием инновационных методик и цифровых технологий.

Постановлением также утверждены типовая предельная штатная численность образовательной организации и коэффициенты кратности к должностным окладам для расчёта заработной платы сотрудников "Школы 21".

Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

О сроках начала приёма слушателей и запуске первых образовательных программ Министерство просвещения сообщит дополнительно.